Dall’Abruzzo, l’albero di Natale è arrivato in Piazza San Pietro

L’abete, di 26 metri, è stato inviato dal borgo di Rosello, anche gli addobbi sono realizzati in Abruzzo. L’inaugurazione di albero e presepe, realizzato dal Friuli, sarà nel pomeriggio di sabato 3 dicembre. La mattina le delegazioni abruzzese e friulana, assieme a quella del Guatemala che offre il presepe per l’Aula Paolo VI, saranno ricevute dal Papa

Vatican News

È stato innalzato stamattina in Piazza San Pietro l’albero di Natale, un abete bianco di circa 26 metri, giunto nella notte dall’Abruzzo, dal piccolo borgo montano di Rosello, in provincia di Chieti. L’albero, come riferiscono le autorità regionali abruzzesi, proviene da attività di coltivazione, non da zone naturali, e per il taglio è stato scelto un abete che rappresentava un pericolo a causa della vicinanza ad alcuni fabbricati.

Il presepe dal Friuli

Le decorazioni che lo addobberanno sono realizzate dagli alunni di alcune scuole abruzzesi, dai nonni della casa di riposo Sant' Antonio di Borrello e dagli ospiti della struttura psichiatrica riabilitativa Quadrifoglio, quest’ultima utilizzerà, in seguito, il legno dell’abete per scopi di beneficenza. L’albero sorgerà accanto al presepe, interamente in legno, che viene da Sutrio, in provincia di Udine, uno dei più̀ caratteristici borghi della Carnia, in Friuli Venezia-Giulia. Anche nell'Aula Paolo VI verrà̀ allestito un presepe, che quest'anno è offerto dal governo del Guatemala.



L’inaugurazione e l’udienza dal Papa

La tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale, si terranno, in Piazza San Pietro, sabato 3 dicembre, alle ore 17.00. La cerimonia sarà̀ presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario Generale dello stesso Governatorato. Al mattino, le delegazioni di Sutrio, di Rosello e del Guatemala saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.