Hebdomada Papae, il Gr in latino del 29 ottobre

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die undetricésimo mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

In Audiéntia Generáli Póntifex ait: aegritúdo non est abiciénda, sed pótius intellegénda. Orátio pro Congo ac Brasiliénsi pópulo.

Christiános moderatóres aliarúmque religiónum convéniens Francíscus inquit: pax est clamor prorsus auscultándus.

Ucraínam, Aethiópiam, in África eluviónes, in Angélica Salutatióne, ante óculos hóminum pósuit Póntifex.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorelius et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Audiéntia Generáli die sexto et vicésimo mensis Octóbris Francíscus Papa cogitatiónes perréxit de discretióne, aegritúdinis sensum mémorans, quae non est arcénda, sed intellegénda. Lóquitur Márius Galgano:

Audiéntiae Generális catechésim, die sexto et vicésimo mensis Octóbris, aegritúdinis sénsui dicávit Póntifex, de discretióne suas prodúcens cogitatiónes. Quod sanctus Ignátius de Loyola de hac re scripsit addúxit Francíscus Ipséque áddidit: cum díscimus nos aegritúdinem légere, id nostram vitam facit meliórem. Audiéntiae sub finem, Póntifex pro víctimis apud Rempúblicam Democráticam Congénsem adflíctis orávit, quae inérmes vitam amisérunt, inter quas soror religiósa annumerátur, aegrótis minístra. Dénuo cogitátum est de Ucraínae propinquitáte una cum supplicatióne Dóminae Nostrae Aparecídae, quae Brasiliénsem pópulum ódio leváret et intolerántia.

Die vicésimo quinto praetériti mensis Octóbris religiónum occúrsui, ad finem vergénti, Romae, intérfuit Póntifex quem Commúnitas Sancti Aegídii compósuit, Ipséque apud Colósseum una cum aliárum religiónum moderatóribus commúnem appelatiónem pro pace subsignávit. Refert Olga Sakun:

Cum vésperi finis imponerétur Occúrsui pro pace precatiónis una cum moderatóribus christiánis aliarúmque religiónum orbis terrárum, qui Romae a die vicésimo tértio ad diem vicésimum sextum mensis Octóbris factus est quique a Communitáte Sancti Aegídii est compósitus. Commúnis precatiónis post áliquid témporis intra Colósseum, Francíscus páulo post una cum aliárum religiónum moderatóribus commúnem appelatiónem pro pace subsignávit. Eláte iterávit Póntifex pacem esse clamórem auscultándum atque repetívit sicut praetérito anno apud idem Amphitheátrum: “Religiónes pro bello adhibéri non possunt... nemo Dei nómine utátur ad terrórem vimque benedicéndum”. Pax requirénda praecípuum agéndi sit nostrum propósitum: hoc áddidit, Ucraínae bellum habens ob óculos.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Post Angélicam precatiónem die tértio et vicésimo mensis Octóbris, ácriter Póntifex est cohortátus pro Ucraínae pace, ut bellum in Aethiópia exstinguerétur, mémorans ínsuper víctimas in Áfricae váriis natiónibus eluviónis, quae mortem vastationésque attulérunt.

Finis fit loquéndi, nova in próximam hebdómadam.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

29 ottobre 2022



(TITOLI)

Il Papa all’udienza generale: la tristezza non va scartata ma capita. La preghiera per Congo e il popolo brasiliano

Francesco all’Incontro con i leader cristiani e delle religioni mondiali: la pace è un grido che merita di essere ascoltato

Ucraina, Etiopia, inondazioni in Africa: gli appelli del Pontefice all’Angelus

(SERVIZI)

All'udienza generale del 26 ottobre Papa Francesco ha proseguito le riflessioni sul tema del discernimento affrontando il sentimento della desolazione che non va scartata, ma capita. Ce ne parla Mario Galgano:

Il Papa ha dedicato la catechesi dell’udienza generale il 26 ottobre al sentimento della desolazione, proseguendo le sue riflessioni sul tema del discernimento. Il Pontefice ha citato ciò che ha scritto a proposito Sant’Ignazio di Loyola e ha sottolineato che imparare a leggere la tristezza ci aiuta a migliorare la vita. Alla fine dell'udienza, il Papa ha pregato per le vittime dell’attacco nella Repubblica Democratica del Congo costato la vita a persone inermi, tra cui una religiosa che si occupava di malati. E un nuovo pensiero di vicinanza è stato per l'Ucraina assieme a una supplica a Nostra Signora di Aparecida perché liberi il popolo brasiliano dall'odio e dall'intolleranza.

Il 25 ottobre scorso il Papa ha preso parte all'atto finale dell'incontro delle religioni a Roma promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, firmando nello scenario del Colosseo un appello comune con i leader di altre fedi per la pace. Il servizio di Olga Sakun:

Il Papa è intervenuto nella serata conclusiva dell’Incontro di preghiera per la pace con i leader cristiani e delle religioni mondiali, tenutosi a Roma dal 23 al 26 ottobre ed organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. Dopo un momento di preghiera condiviso all’interno del Colosseo, Francesco ha firmato un appello comune per la pace assieme ai leader di altre fedi. Il Pontefice ha ribadito con forza che la pace è un grido che merita di essere ascoltato ed ha ripetuto, come un anno fa sempre all’Anfiteatro Flavio: “Le religioni non possono essere utilizzate per la guerra (…) nessuno usi il nome di Dio per benedire il terrore e la violenza”. Che la ricerca della pace sia al centro del nostro agire, ha continuato in merito alla guerra in Ucraina.

(NOTIZIE)

Dopo l’Angelus del 23 ottobre, Il Pontefice ha lanciato degli accorati appelli per la pace in Ucraina, per la fine del conflitto in Etiopia e per le vittime delle inondazioni in vari Paesi dell’Africa che hanno provocato morte e distruzione.

