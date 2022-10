Covid: la tutela della casa comune passa per l'educazione

Pandemia e magistero di Francesco: una serie di video in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e la Commissione vaticana Covid 19 ripropongono gli insegnamenti del Papa sulla crisi sanitaria mondiale, per riaffermare che dalla crisi non si esce uguali ma migliori o peggiori. E “non si esce da soli” ma “prendendo l’altro per mano”