"Donne leader per una società giusta", conferenza di Caritas e Santa Sede all'Unesco

Il 27 e 28 ottobre, la due giorni "Il volto completo dell'umanità" che riunirà più di 30 relatori provenienti da tutto il mondo per discutere di questi temi chiave.

Vatican News

Promuovere una cultura dell'incontro in cui le esperienze e le competenze delle donne siano valorizzate e incluse nello sviluppo di società giuste; esplorare gli ostacoli sociologici ed etici, le sfide e le opportunità relative alla partecipazione delle donne alla leadership e al processo decisionale a tutti i livelli; ascoltare le esperienze concrete delle Caritas nel lavorare con le donne ovunque esse soffrano, abbiano difficoltà e sperino in un futuro migliore, al fine di plasmare i principi e le buone prassi che permettano la fioritura di un volto completo dell'umanità. Questi sono gli obiettivi del convegno di due giorni organizzato da Caritas Internationalis e dalla Missione Permanente della Santa Sede presso l'Unesco il 27 e 28 ottobre, con il patrocinio dello stesso Unesco.



Relatori da tutto il mondo

L'evento, intitolato "Il volto completo dell'umanità: Donne leader per una società giusta", riunirà più di 30 relatori provenienti da tutto il mondo per discutere di questi temi chiave. Il convegno si svolgerà presso la sede dell'Unesco a Parigi e sarà trasmesso in live-streaming sui canali YouTube di Vatican News in inglese, francese, e spagnolo. Il primo giorno della conferenza sarà dedicato alle questioni chiave che riguardano la partecipazione e la leadership delle donne, nonché a fare il punto su situazioni concrete legate alla povertà e alla violenza.

Il secondo giorno, le discussioni si concentreranno sui percorsi necessari per creare opportunità e condizioni migliori per il pieno coinvolgimento e la partecipazione delle donne in una società giusta. Saranno affrontate anche questioni come la violenza contro le donne e le ragazze, i conflitti e la costruzione della pace, l'istruzione e il rafforzamento delle capacità, nonché la valorizzazione della leadership comunitaria e di base.

Inaugurazione con Parolin

L'evento sarà inaugurato da un discorso programmatico del Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Tra i relatori figurano Suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, Tabassum Yousaf, avvocatessa presso l'Alta Corte della Provincia di Sindh in Pakistan, oltre a diversi rappresentanti della Caritas, come padre Vyacheslav Grynevych, segretario generale di Caritas Spes-Ucraina e suor Regina Ignatia Aflah, Coordinatrice per i Diritti Umani e la Giustizia, Caritas Ghana. Inoltre, alcuni relatori forniranno testimonianze della loro esperienza personale, come Hayat Sindi, dall' Arabia Saudita, Ambasciatrice di buona volontà dell'Unesco per l'istruzione, e Mariam Yahia Ibrahim Ishag, dal Sudan, che è stata condannata a morte per apostasia nel 2014.

Caritas Internationalis: intraprendere azioni locali e globali

La promozione della leadership e della partecipazione delle donne al processo decisionale è una priorità fondamentale per Caritas Internationalis, che è il "braccio caritatevole della Chiesa cattolica". Il convegno spera di fornire una riflessione profonda e attenta, nonché una via da seguire per intraprendere un'azione locale, regionale e globale al fine di plasmare una società più giusta.