Sinodo: imparare a discernere

Mentre il Sinodo sulla sinodalità entra in una nuova fase, proponiamo una serie di video per esplorare come si sta preparando la fase continentale, dopo l'arrivo dei documenti a livello diocesano e nazionale

Vatican News Un gruppo di esperti provenienti dai 5 continenti, con competenze e punti di vista diversi, si riunisce fino al 2 ottobre a Frascati, vicino Roma per elaborare il documento della seconda tappa del processo sinodale 2021-2023 - la tappa continentale del Sinodo - e continuare così il processo di discernimento, dialogo e ascolto. In collaborazione con la Segreteria generale del Sinodo, David Costa, un giovane videomaker del Costa Rica, sta documentando l'esperienza inedita della Segreteria generale del Sinodo, promuovendo una serie di video durante questa fase preparatoria. Pronti a discernere In questo secondo video, David si sofferma con Anne Béatrice Faye, CIC, dottore in filosofia e membro dell’Associazione dei Teologi Africani (ATA), sull’importanza della preghiera per prepararsi a un vero discernimento spirituale. Dal canto suo, Padre Giacomo Costa SJ, membro del gruppo di Coordinamento, ci spiega come la metodologia adottata intende assicurare non solo che ogni contributo pervenuto alla Segreteria abbia ricevuto la giusta attenzione, ma anche ciò che lo Spirito Santo suggerisce alla Chiesa.