Hebdomada Papae: il Gr in latino del 3 settembre

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die tértio mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Vigínti novi cardináles sábbato praetérito in octávo consistório sunt creáti a Francísco Papa. Idem Póntifex purpurátos est cohortátus ut mitem potentémque Christi flammam mundo deférrent.

Póntifex Áquilam die domínico vicésimo octávo invísit. Trédecim post annos quam illa loca terrae motus quassáverat, spei verba détulit, proláta in annum Caelestíni quinti Perdonántiae, quae dícitur.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Vigínti novi purpuráti, quorum sédecim electóres, in Cardinálium Collégium ex público Consistório, Sábbato die séptimo et vicésimo mensis Augústi a Summo Pontífice sunt reláti. Primum quattuor Natiónes ad hunc honórem admittúntur, scílicet Mongólia, Paraguáia, Singapúra et Timória Orientális. Audiámus Mónia Parente:

In Papáli Basílica Sancti Petri, fidélibus repléta, vigínti novos cardináles creávit Francíscus Papa, qui Ecclésiae moderándae opem ferrent. Unicúique birétum, piléolum, ánulum ac bullam, presbyterálem Títulum aut diaconíam deferéntem, trádidit. Eos álloquens et ad omnes purpurátos, homíliam enuntiávit ex ignis imágine pénitus prodiéntem. Eis ánimum áddidit ut húmilem magnanimitátem, mitem poténtiam et universalitátem ad mínima inténtam exercérent. Ex iis animósam curam quaesívit “magnárum aeque ac parvárum rerum”. Áltera Consistórii pars ad suffrágia est dicáta canonizatiónis beatórum Ioánnis Baptístae Scalabrini et Artémidis, die nono mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo secúndo eventúrae.

Fervens archidioecésis Aquilánae visitátio fuit, quae die domínico praetérito óptigit. Póntifex Iubilǽum Caelestíni quinti primum post plus septem sǽcula apéruit. Refert Rosárius Tronnolone:

Mane die domínico vicésimo octávo mensis Augústi Francíscus Papa helicóptero Áquilam se cóntulit, apostólicum fáciens iter. In plátea Cathedrális templi Aquilános convénit, inter quos complúres fuérunt familiáres illórum qui anno bismillésimo nono ob terrae motum interiérunt. Eis grátias egit Póntifex propter fídei testificatiónes datas illósque laudávit eo quod a calamitáte resiluíssent; ipsos item est hortátus ut próximi essent illis qui advérsa patiúntur. Proínde Summus Póntifex Sanctam Missam celebrávit ante Basílicam Collismádii et Angélicam salutatiónem recitávit. Contínuo post Portam Sanctam Basílicae apéruit, Perdonántiam, ut áiunt, Caelestíni quinti incípiens, scílicet iubiláre indulgéntiae tempus, postrémum abhinc septingéntos vigínti octo annos a Caelestíno quinto convocátae ac totum per annum prodúctae.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Audiéntiae Generális témpore die tricésimo primo mensis Augústi, Francíscus Papa novam catechésis sériem incépit, cuius arguméntum est discrétio christiána. Ad Pontíficis mentem discrétio intellegéntiae est exercítium quae cognitiónem, experiéntiam, afféctus ac voluntátem compléctitur. Áttamen ut bona discrétio habeátur, opórtet filiálem necessitúdinem cum Deo pérsequi, qui nostram libertátem semper obsérvat, quia, ad Pontíficis mentem, “amórem in libertáte tantum experíri póssumus”.

HEBDOMADA PAPAE

3 settembre 2022

(TITOLI)

Venti nuovi cardinali sono stati creati sabato scorso da Papa Francesco nel suo ottavo Concistoro. Il Pontefice ha invitato i porporati a portare nel mondo la fiamma mite e potente di Cristo.

Papa Francesco ha compiuto una visita apostolica a L’Aquila domenica 28 agosto. Tredici anni dopo il terremoto ha portato una nuova voce di speranza, prolungata di un anno la Perdonanza celestiniana.

(SERVIZI)

20 nuovi porporati di cui 16 elettori si sono aggiunti al Collegio dei cardinali durante il Concistoro ordinario pubblico celebrato del Santo Padre sabato 27 agosto. Per la prima volta sono rappresentati 4 Paesi: Mongolia, Paraguay, Singapore e Timor Est. Sentiamo Monia Parente:

In una Basilica di San Pietro piena di fedeli Papa Francesco ha creato una ventina di nuovi cardinali per essere aiutato nel governo della Chiesa. Ha consegnato a ciascuno la berretta, lo zucchetto e l’anello, assieme alla bolla con l’assegnazione del Titolo cardinalizio. Parlando a loro e anche a tutti i porporati, Francesco ha pronunciato un’omelia tutta centrata sull’immagine del fuoco, incoraggiandoli ad esercitare una magnanimità umile, una potenza mite e una universalità attenta ai dettagli. Il Papa ha chiesto loro una cura coraggiosa “delle cose grandi come delle piccole”. La seconda parte del Concistoro è stata dedicata al voto per la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, che avverrà per entrambi il 9 ottobre 2022.

Un’intensa visita all’arcidiocesi de L’Aquila, quella che Papa Francesco ha svolto domenica scorsa. Il Pontefice ha aperto il Giubileo Celestiniano per la prima volta in più di sette secoli. Il servizio di Rosario Tronnolone:

Nella mattina di domenica 28 agosto Papa Francesco si è recato in elicottero alla città de L’Aquila per compiere una visita apostolica. Nella Piazza del Duomo ha incontrato gli aquilani, tra di loro molti familiari delle vittime del tragico terremoto del 2009. Il Pontefice li ha ringraziati per la testimonianza di fede offerta e ha lodato la loro resilienza, li ha esortati poi ad essere vicini a chi oggi vive un dramma. Poi il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa sul Piazzale della Basilica di Collemaggio e ha pregato l’Angelus. Subito dopo Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica dando il via alla cosiddetta Perdonanza Celestiniana, un tempo giubilare d’indulgenza convocato l’ultima volta 728 anni va da Celestino V e prorogata per tutto l’anno.

(NOTIZIE)

Durante l’udienza generale di mercoledì 31 agosto, Papa Francesco ha cominciato un nuovo ciclo di catechesi sul tema del discernimento cristiano. Per il Papa il discernimento è un esercizio dell’intelligenza che coinvolge la conoscenza, l’esperienza, gli affetti e la volontà. Però soprattutto per un buon discernimento occorre avere un rapporto filiale con Dio, che rispetta sempre la nostra libertà perché, secondo il Papa, “l’amore si può vivere solo nella libertà”.

