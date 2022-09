Hebdomada Papae: il GR in latino del 17 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: Il Papa: Dio è pace, mai profanarlo con l'odio; Papa Francesco: dall'alto della croce si vedono vita, storia e popoli in modo nuovo. E infine, Santa Sede – Kazakhstan: un accordo per facilitare la concessione di visti ai missionari

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die séptimo décimo mensis Septémbris anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Póntifex ait: Deus pax est, numquam Ipse ódio violétur.

Francíscus Papa effátur: ex cruce vita, história et pópuli nova ratióne cernúntur.

Inter Sanctam Sedem et Kazakstániam páctio ad licéntiam concedéntiam in Natiónem intrándi missionariórum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Márius Galgano.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

“Dies nostros adhuc cérnimus qui belli vúlnere, ácribus contentiónibus notántur; régredi nemo, neque manum álteri porrígere valet”. Hoc osténdit spectáculum Póntifex, Congréssus témpore moderatórum mundanárum translaticiarúmque religiónum, quos est cohortátus ut pacis “universálem provocatiónem” aggrediántur. Lóquitur Olga Sakun:

Francíscus Papa die Mercúrii Congréssum moderatórum terrárum orbis translaticiarúmque religiónum incohávit, suádens simul ut cuncta extréma religiónis, aliórum fídei contémptio repelleréntur, et novus terrárum orbis efficerétur. Francíscus Papa quáttuor máximas provocatiónes exhíbuit, quas expedíre debent religiónes, quae sunt universális pestiléntia, pax, fratérna recéptio, commúnis domus tutéla. Ántequam incíperent, religiósi moderatóres siléntes oravérunt. Nonnúlla dantur moménta ad congréssum incipiéndum, quae precípua fuit rátio Francísci Papae itíneris. Póstea, per diem, Póntifex síngulos moderatóres religiónum convénit, ut fratérna ópera continuarétur.

***

De Cruce Christiános álloqui, persecutiónis fílios, magnum fuit moméntum Francísco Papae et Ecclésiae in Kazakstánia. Ex itínere, quod suscípere vóluit Póntifex ad religiónum moderatóres conveniéndos, párvulam communitátem cathólicam nactus est. Língua Latína ac Rússica usurpátur ad Missam celebrándam die festo Exaltatiónis Sanctae Crucis, quamvis cathólici ad tot tam divérsas stirpes pertíneant. Refert Rosárius Tronnolone:

“In huius terrae annálibus – ait Francíscus Papa – non defuérunt morsa doléntia: cogitámus uréntibus de serpéntibus violéntiae, de persecutióne Deum negántium, de itínere nonnúmquam salebróso, in quo pópuli líbertas minas perfert ipsiúsque dígnitas vulnerátur. Bonum est nobis memóriam labórum aerumnarúmque tuéri: quaedam obscuritátes e memória non sunt deponéndae, alióquin transísse putántur et boni iter in perpétuum delineári. Pax cotídie est acquirénda, aeque ac inter stirpes ac consuetúdines religiónum divérsas convíctus, ínteger progréssus, sociális iustítia comparánda”. Una est rátio, addit Póntifex, ad ánimi demissiónem profligándam, contuéri “Iesum crucifíxum”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Vigínti quáttuor elápsis annis a die quarto et vicésimo mensis Septémbris anno millésimo nongentésimo nonagésimo octávo, Sancta Sedes et Respública Kazakstániae condiciónes refecérunt antecedéntis Pactiónis, in urbe Vaticána subsignátae. Ex quíndecim artículis, quibus vetus documéntum est compósitum, articúlus secúndus – confírmat Sedes diurnariórum Vaticána – pótior éxstitit, quóniam facílius “ingréssus tribúitur et commorándi licéntia ecclesiásticis religiosísque persónis, quae aliúnde véniunt quaeque fidélium catholicórum in Kazakstánia pastoráli curae dicántur”.

Satis dictum vidétur, nova, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

17 settembre 2022

(TITOLI)

Il Papa: Dio è pace, mai profanarlo con l'odio

Papa Francesco: dall'alto della croce si vedono vita, storia e popoli in modo nuovo

Santa Sede – Kazakhstan: un accordo per facilitare la concessione di visti ai missionari

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

“Vediamo i nostri giorni ancora segnati dalla piaga della guerra, da un clima di esasperati confronti, dall’incapacità di fare un passo indietro e tendere la mano all’altro”. È la fotografia scattata dal Papa durante il Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, esortati ad affrontare la “sfida planetaria” della pace. Ce ne parla Olga Sakun:

Papa Francesco ha aperto mercoledì scorso il Congresso dei leader delle Religioni mondiali e tradizionali con un appello a mettere da parte ogni fondamentalismo, ogni disprezzo per la fede degli altri, e a costruire insieme un mondo nuovo. E il Papa ha delineato quattro sfide globali che le religioni sono chiamate ad affrontare: pandemia, pace, accoglienza fraterna, cura della casa comune. C’è stata, prima dell’apertura, una preghiera silenziosa di tutti i leader religiosi. Qualche minuto per iniziare il Congresso che è stato il motivo principale del viaggio di Papa Francesco. Dopo, in giornata, ci sono stati alcuni incontri bilaterali del Papa con altri leader religiosi, a suggellare una collaborazione fraterna che deve continuare.

***

Parlare di croce a cristiani figli delle persecuzioni è stato un momento forte per Papa Francesco e la Chiesa in Kazakhstan. Nel viaggio che il Papa aveva voluto per incontrare i leader delle religioni, Francesco ha incontrato la piccolissima comunità cattolica. Latino e russo per la celebrazione della Messa nella festa dell'Esaltazione della Santa Croce, anche se i cattolici sono di tante diverse etnie. Il servizio di Rosario Tronnolone:

“Nella storia di questa terra - dice Papa Francesco - non sono mancati morsi dolorosi: penso ai serpenti brucianti della violenza, della persecuzione ateista, a un cammino a volte travagliato durante il quale è stata minacciata la libertà del popolo e ferita la sua dignità. Ci fa bene custodire il ricordo di quanto sofferto: non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti si può credere che siano acqua passata e che il cammino del bene sia delineato per sempre. La pace va conquistata ogni giorno, così come la convivenza tra etnie e tradizioni religiose diverse, lo sviluppo integrale, la giustizia sociale”. E c'è un solo modo per il Papa per affrontare lo scoraggiamento: “guardare a Gesù crocifisso".

(NOTIZIE)

Ventiquattro anni dopo il 24 settembre del 1998, Santa Sede e Repubblica del Kazakhstan rimodulano i termini del loro precedente Accordo firmato in Vaticano. Dei precedenti 15 articoli che costituivano il vecchio documento è l´articolo 2 - informa la Sala Stampa vaticana - a uscire rafforzato poiché, facilita “la concessione dei visti e dei permessi di soggiorno al personale ecclesiastico e religioso proveniente dall'estero e impegnato nella cura pastorale dei fedeli cattolici in Kazakhstan”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.