Hebdomada Papae: il Gr in latino del 10 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario la catechesi del Papa all'udienza generale dove ha lanciato un importante appello alla pace poi la beatificazione di Papa Luciani e la sua gioia vissuta senza compromessi. Infine lo sguardo a Maria per le madri di oggi

In catechési Audiéntiae Póntifex effátur: cor áudi ut tua in vita Deum agnóscas. De pace porro conciliánda cuncti hómines implicántur.

Beatificátio Ioánnis Páuli primi. Francíscus ait: Póntifex iste Evangélii gaudium íntegre est expértus.

Idem Póntifex: ad Maríae exémplum matrum lenitúdo.

De discrétione catechésim prodúcens, in Audiéntia Generáli die séptimo mensis Septémbris apud Forum Petriánum, quod sancto Ignátio de Loyola áccidit mémorat Póntifex, qui cum convalésceret, coáctus, de vita cogitávit. Exínde Francíscus de pace conciliánda mundum allóquitur. Alexánder de Carolis effátur.

“Deus per evéntus haud statútos operátur, étiam non praevísos. Opórtet próprios actus discérnere coram inopinátis rebus atque intellégere Ille sit qui lóquitur necne”. Francíscus Papa sua in secúnda catechési de spiritáli discretióne, in Audiéntia Generáli die séptimo mensis Septémbris exhíbita, quod Ignátius de Loyola est expértus elégit. Post catechésim, palam dicens “mundánum bellum nos experíri”, omnes hómines arcessívit ut quisque suum offícium exsequátur, pacis áuctor.

A die domínico novum beátum habet Ecclésia, scílicet Ioánnem Páulum primum. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Die domínico quarto mensis Septémbris in Foro Petriáno ante Papálem Basílicam Sancti Petri, coram vigínti quinque mílibus fidélium, Sanctae Missae praesédit Francíscus de beatificatióne Ioánnis Páuli primi, quem designávit “pastórem mitem et húmilem, qui Iesum est secútus, nulla exceptióne interpósita. Sua in homília Francíscus explicávit Pontíficem Luciáni vixísse “in Evangélii laetítia, nihil de cursu digrediéntem, amántem usque ad finem”, atque “discípuli paupertátem índuit, quae non modo a bonis terréstribus se abdúcere vult, verum étiam se e médio loco amovére et própriam glóriam repudiáre”.

“Próximum esse vólumus ómnibus mátribus, mátribus quidem in primis quae fílios languéntes habent”. Ita effátus est Francíscus Papa, cum in Audiéntia Generáli die séptimo mensis Septémbris adstántes salutáret, Nativitátem Beátae Vírginis Maríae mémorans, di octávo mensis Septémbris celebrándam. Peculiárem in modum matres est recordátus quae in cárcere deténtos habent fílios, “ubi sunt tot hómines qui sibi mortem conscíscunt”.

In Audiéntia Generáli di octávo mensis Septémbris occúrsus triennális Legatórum Pontificiórum partícipes recípiens, Francíscus Papa eláte dixit terrárum orbem pergrávi bello evérti, tum propter violátum ius inter Natiónes, tum ob perniciósos efféctus oeconómicos ac sociáles, necnon ob nucleáre augéscens perículum.

Il Papa nella catechesi all'Udienza: ascoltare il cuore per riconoscere Dio nella propria vita. Poi un forte appello di pace all'umanità intera

Beatificazione di Giovanni Paolo I. Francesco: Luciani, la gioia del Vangelo vissuta senza compromessi

Francesco: la tenerezza delle madri sull'esempio di Maria

Proseguendo le catechesi sul discernimento all'Udienza del 7 settembre in piazza san Pietro, il Pontefice parla di quanto è accaduto a Sant'Ignazio di Loyola che, costretto alla convalescenza, riflette sulla vita. Poi Francesco lancia un appello forte per la pace nel mondo. Ce ne parla Alessandro de Carolis.

"Dio lavora attraverso eventi non programmabili, anche nei contrattempi. Occorre discernere le proprie reazioni di fronte alle cose inattese e cercare di comprendere se è Lui che ci parla o no". Papa Francesco ha scelto l'esperienza di Ignazio di Loyola nella sua seconda catechesi dedicata al tema del discernimento spirituale, presentata all'udienza generale del 7 settembre. Dopo la catechesi, sottolineando che "stiamo vivendo una guerra mondiale", il Pontefice ha lanciato un appello all'umanità intera perchè ciascuno si senta richiamato alla sua responsabilità di costruttore di pace.

Da domenica la Chiesa ha un nuovo beato, Papa Giovanni Paolo I. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Domenica 4 settembre Francesco ha presieduto, sul sagrato della Basilica Vaticana alla presenza di 25mila fedeli, la Santa Messa per la beatificazione di Giovanni Paolo I, che ha definito "pastore mite e umile che ha saputo seguire Gesù senza riserve". Nella sua omelia Francesco ha spiegato che Papa Luciani ha vissuto “nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine”, e “ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria”.

"Desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le madri, in modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti". Lo ha detto Papa Francesco durante i saluti all'udienza generale del 7 settembre, ricordando la festa della Natività della Vergine Maria che si celebrava il giorno dopo, l'8 settembre. In particolare ha ricordato le mamme che hanno figli nelle carceri dove "sono tante le persone che si tolgono la vita”.

Ricevendo in udienza, l'8 settembre, i partecipanti all’incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici, Papa Francesco ha sottolineato che il pianeta è sconvolto da un conflitto di speciale gravità sia per la violazione del diritto internazionale sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali, e con rischi di escalation nucleare.

