Gianni Valente nuovo direttore dell'Agenzia Fides

Già redattore della testata missionaria dal 2012, ha ricevuto la nomina oggi durante una breve riunione svoltasi in una sala del Palazzo di Propaganda Fide con il cardinale Luis Antonio Tagle

Gianni Valente è il nuovo direttore dell’Agenzia Fides. Nella mattinata di oggi, sabato 10 settembre, durante una breve riunione svoltasi in una sala del Palazzo di Propaganda Fide, il cardinale Luis Antonio G. Tagle ha consegnato il biglietto con la nomina di nuovo direttore al noto giornalista, già redattore dell’Agenzia. Alla riunione erano presenti anche l’arcivescovo Giampietro Dal Toso e padre Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv, segretario generale della Pontificia Unione Missionaria (PUM), finora direttore di Fides, insieme a diversi componenti della redazione della testata.

Vita e lavoro

Nato a Roma, Valente è laureato in Storia dell’Oriente cristiano presso la facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Roma Tor Vergata, discutendo una tesi sulla partecipazione dei Vescovi malabaresi e malankaresi al Concilio ecumenico Vaticano II. Nel maggio 1989 ha iniziato a lavorare alla rivista mensile 30Giorni nella Chiesa e nel mondo, rivista già allora animata dalla fede di don Giacomo Tantardini (1946-2012). Dal 1993 Gianni Valente è sposato con Stefania Falasca, giornalista e saggista, vice-presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Dal settembre 2012 Valente lavora presso l’Agenzia missionaria Fides, nel Palazzo di Propaganda Fide, occupandosi soprattutto di articoli sulle vicende delle comunità cristiane e dei Paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente.

Libri

Nel corso degli anni, ha scritto libri e saggi come "Il Tesoro che fiorisce. Storie di cristiani in Cina" (Roma, 2002), "Ratzinger Professore" (Cinisello B., 2008), "Ratzinger al Vaticano II" (Cinisello B., 2013). Nel 2013 la casa editrice Emi ha raccolto nel volume "Francesco, un Papa alla fine del mondo" le interviste concesse dal 2002 al 2009 a Gianni Valente e a sua moglie Stefania da Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, pubblicate in precedenza sulla rivista 30Giorni. Dopo il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019, Valente ha raccolto un’intervista a Papa Francesco dedicata al tema della missione, pubblicata in versione integrale nel libro "Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi nel mondo" (Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2019).