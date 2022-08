L'omaggio dei fedeli di Roma e del mondo ai neo cardinali

A cura di Salvatore Cernuzio - Video di Tommaso Chieco



Selfie e videochiamate, bandiere e foulard, turbanti e zucchetti, strette di mano e benedizioni sul capo. Nel salone e nell'atrio dell'Aula Paolo VI e nella sala delle Benedizioni del Palazzo Apostolico centinaia di persone si sono riunite per le "visite di calore" ai nuovi porporati che Papa Francesco ha creato nel Concistoro di oggi, 27 agosto, nella Basilica di San Pietro. Fedeli da Timor Est, dalla Mongolia, dalla Corea del Sud, ma anche da diversi Paesi africani e dalle diocesi italiane hanno raggiunto Roma per partecipare alla cerimonia con il Pontefice e poi salutare personalmente i nuovi membri del Collegio cardinalizio. I cardinali - di ritorno dalla visita al Papa emerito Benedetto XVI al Monastero Mater Ecclesiae - dislocati in diversi punti, hanno atteso in piedi la fila di sacerdoti, vescovi e cardinali più anziani, ma anche fedeli e famiglie venuti a rendere loro omaggio.