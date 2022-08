Hebdomada Papae, il Gr in latino del 20 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Il sommario: nella solennità dell'Assunzione il Papa invoca dalla Madonna il dono dela pace e all'udienza generale del mercoledì torna a ribadire che l'alleanza tra vecchi e bambini sarà quella che salverà la famiglia umana. Preoccupazione della Santa Sede e delle Chiese locali per le vessazioni subite da quella nicaraguense ad opera del governo Ortega

Die vicésimo mensis Augusti anno bismillésimo áltero et vicésimo



In sollemnitáte Assumptiónis Beátae Maríae Vírginis Póntifex ait: “Virgo María mundo tríbuat pacem”.

In Audiéntia Generáli íterum de senectúte Francíscus dísserit. “Foedus inter senes et párvulos humánam famíliam servábit”.

Sanctae Sedis sollicitúdo augéscit propter contentiónem inter regímen et Nicaráguae Ecclésiam.

Sollemnitátis die Assumptiónis Beatae Maríae Vírginis Póntifex postulávit ut pro pace preces funderéntur Ipséque est hortátus ad Mariána sanctuária visénda. Refert Rosarius Tronnolone.



“Vírginis Maríae intercessiónem invocáre pergámus ut Deus mundo pacem tríbuat, atque peculiárem in modum pro Ucraínae pópulo orémus”. Verbis his fidéles est cohortátus Francíscus ut mundum quaérerent in quo abéssent arma. Ante Angélicam Precatiónem Póntifex illíus Magníficat sensum memoráverat, spei quidem hymni qui “effátur domínium, felícem éxitum ac pecúniam haud primum locum obtinére, sed […] servítium, humilitátem et amórem”. Post Angélicam Precatiónem, aegris solísque aeque ac his qui his diébus operántur Pontíficis mens convértitur, ut potióra cómmoda praesténtur. Cohortátus ínsuper est ut Mariána sanctuária viseréntur ac memorávit Basílicam Papálem Sanctae Maríae Maióris, ubi Salus Pópuli Románi recólitur et Vírginis Regínae Pacis simulácrum, quod pósuit Summus Póntifex Benedíctus décimus quíntus.



Ex Daniélis Libro inítium sumens, Audiéntiae Generális témpore, suam de senectúte meditatiónem prodúxit Póntifex: “Senum testificátio est credíbilis”. Refert Ioannes Carolus La Vella.



In séptima décima catechési senectúti dicáta, Francíscus de arguménto íterum dísserit foéderis inter generatiónes. Acre est – ac nóxium – animadvértere vitae aetátes seiúngi, inter se confligéntes, cum quisque vívere conténdat ex detriménto alteríus”. Testificatiónem éxtulit Póntifex, quam senéctus dare párvulis debet, quia senes mystério sunt propinquióres vitae destinándae, quam nemo, ne mors quidem, auférre potest. Ad Pontíficis mentem senes credíbiles sunt testes: “Cum senex vitam benedícit, quae ei óbviam venit, omnem iracúndiam depónens in vitam transeúntem, est insuperábilis”. Audientiae finem impónens, Francíscus íterum iterúmque sauciátum Ucraínae pópulum memorávit.



(NOTITIAE BREVISSIMAE)



De Nicaráguae condicióne sollicitátur Sancta Sedes. Civitátum Americanárum Institútio ab Ortega gubernánte postulávit ut “vexatiónibus” advérsus Ecclésiam finem impóneret advérsus Ecclésiam itémque “persecutiónibus” contra institúta ad rem públicam non pertinéntia et instruménta communicatiónis sociális. Vaticánus legátus reverendíssimus Cruz Serrano suadet ut “compositiónis viae reperiántur, observántia mutuáque fidúcia quae nitúntur”.



Precatióne Angélica dicta, die domínico praetérito, Somáliam memorávit Póntifex, quae gravíssimo humanitátis discrímine propter plúviae penúriam affícitur. “Optámus ut internationále subsídium huic necessitáti efficáciter subvéniat”.



20 agosto 2022

Il Papa nella solennità dell’Assunzione: “La Madonna doni al mondo la pace”



All’udienza generale Francesco torna sul tema della vecchiaia: “L’alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana”



Aumenta la preoccupazione della Santa Sede per le tensioni tra governo e Chiesa in Nicaragua.

Nel giorno della solennità di Maria assunta in cielo, il Papa ha chiesto di pregare per la pace e ha invitato a visitare i santuari mariani. Il servizio di Rosario Tronnolone.



“Continuiamo a invocare l’intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace, e preghiamo in particolare per il popolo ucraino”. Con queste parole Francesco è tornato a esortare i fedeli perché chiedano un mondo in cui tacciano le armi. Prima della preghiera dell’Angelus il Papa aveva ricordato il significato del Magnificat, canto della speranza che “profetizza che a primeggiare non sono il potere, il successo e il denaro, ma […] il servizio, l’umiltà, l’amore”. Nel dopo Angelus, il pensiero del Pontefice è andato alle persone ammalate e sole, ma anche a coloro che in questi giorni lavorano per portare avanti i servizi essenziali. Ha rivolto inoltre un invito a visitare i santuari mariani e ha ricordato la Basilica di Santa Maria Maggiore, con la Salus Populi Romani e la statua della Vergine Regina della pace, posta dal Papa Benedetto XV.



A partire da un brano del Libro di Daniele, il Pontefice ha proseguito le sue meditazioni sul tema della vecchiaia durante l’udienza generale: “La testimonianza degli anziani è credibile”. Il servizio di Giancarlo La Vella.



Nella 17.ma catechesi dedicata alla vecchiaia, Francesco torna sul tema dell'alleanza tra generazioni. “ È doloroso – e dannoso – vedere che si concepiscono le età della vita come mondi separati, in competizione fra loro, che cercano di vivere ciascuno a spese dell’altro”. Il Papa ha posto l’accento sulla testimonianza che la vecchiaia deve rendere ai bambini, perché gli anziani sono più vicini al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può annientare, neppure la morte. Per il Pontefice gli anziani sono testimoni credibili: “quando l’anziano benedice la vita che gli viene incontro, deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile”. Concludendo l’udienza, Francesco ha ricordato ancora una volta il martoriato popolo dell’Ucraina.



La situazione in Nicaragua continua ad allarmare la Santa Sede. L’Organizzazione degli Stati Americani ha chiesto al governo Ortega la fine delle “vessazioni” contro la Chiesa e della “persecuzione” contro ong e media. Il rappresentante vaticano, monsignor Cruz Serrano, ha invitato a trovare “vie di intesa, basate sul rispetto e sulla fiducia reciproca”.



Al termine dell’Angelus di domenica scorsa il Pontefice ha ricordato la Somalia, colpita da una gravissima crisi umanitaria a causa della siccità: “Auspico che la solidarietà internazionale possa rispondere efficacemente a tale emergenza”.



