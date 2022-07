Santa Sede a "Ukraine Recovery Conference" di Lugano

La Santa Sede alla conferenza “Ukraine Recovery” di Lugano

Monsignor Wachowski, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati, ha portato alla conferenza di Lugano la preghiera del Papa per un futuro di pace in Ucraina, auspicando un impegno per la ricostruzione del Paese devastato dalla guerra

Lo scorso 30 maggio, il Presidente della Confederazione elvetica, Ignazio Cassis e il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, hanno invitato la Santa Sede a partecipare alla Ukraine Recovery Conference (Lugano, 4-5 luglio). Mons. Mirosław Wachowski, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati ha guidato la Delegazione della Santa Sede all'evento. Della Delegazione faceva parte il Rappresentante Pontificio a Berna, Mons. Martin Krebs. Mons. Wachowski ha portato a Lugano gli auspici e le preghiere del Santo Padre per un futuro di pace nell'agognata terra ucraina, affinché, con la solidarietà di tutti, si possa ricostruire con la carità quanto è stato lì demolito dalla follia della guerra. Alla Conferenza hanno partecipato, almeno a livello ministeriale, più di 40 Paesi, tra cui anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, i quali hanno poi sottoscritto una dichiarazione con i Lugano Principles per la ricostruzione dell'Ucraina, concordando sulla necessità di ampie riforme per la modernizzazione del Paese. Nel suo breve intervento a Lugano, Mons. Wachowski ha espresso l'auspicio della Santa Sede che si giunga al più presto alla fine della guerra e che gli sforzi congiunti della Comunità internazionale possano portare al superamento della grave crisi umanitaria e alla ricostruzione del tessuto materiale e spirituale della società, diventando un forte segno di speranza per il popolo ucraino.