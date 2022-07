“Diálogos Fraternos”, pensieri diversi sulla comune fraternità

L’Osservatore Romano parla del libro presentato oggi in Argentina, con la prefazione del Papa, che con il contributo di 17 intellettuali di varie parti del mondo affronta da più angolazioni il tema della fratellanza umana

di Marcelo Figueroa

Il libro Diálogos Fraternos, coordinato, ideato e realizzato dalla Segreteria del Culto del ministero degli Affari esteri, del commercio internazionale e del culto della Nazione argentina, è molto più di un libro sul pensiero profondo di Papa Francesco. Si tratta di un’opera letteraria, voluta dal governo argentino, in un’edizione bilingue, con una prefazione scritta da Papa Francesco.

La copertina contiene una fine illustrazione dell’artista argentino Alejandro Marmo. Gli editori hanno chiarito che con quell’immagine l’artista ha cercato di trasmettere un messaggio di speranza e di pace, motivato dalle idee di Papa Francesco, plasmate nella sua lettera enciclica Fratelli tutti.

I mentori dell’opera hanno espresso la loro gratitudine e la loro riconoscenza agli autori che hanno contribuito a questa pubblicazione per il loro prezioso apporto, al fine di continuare a riflettere, ognuno dalla propria prospettiva, sulla fratellanza umana.

Tra i diciassette scrittori noti figura Abdelnaby Elhefnawy Sheij, del Centro islamico della Repubblica argentina, il quale ha dichiarato: «Il nostro dovere di credenti è di gettare ponti di comunicazione e di sradicare i malintesi mediante un sincero dialogo e una convivenza attiva. Non ci sarà pace nel mondo senza pace tra le religioni. E il modo migliore di stabilire la pace è attraverso la comprensione, la solidarietà e la fratellanza».

Ha offerto il suo contributo anche l’argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace 1980, che ha dichiarato: «Nonostante i mali che affliggono il pianeta, persistono la capacità e la speranza di trovare cammini per costruire un mondo più giusto e fraterno, la spiritualità e l’unità nella diversità delle religioni che cercano l’incontro nel dialogo».

Da parte sua, Avram Noam Chomsky ha scritto al riguardo: «Per ognuna delle crisi che abbiamo di fronte esistono soluzioni. Soluzioni che sono fattibili, attentamente elaborate, che offrono la promessa di un mondo migliore. Non c’è alcun dubbio che l’intelligenza umana può ideare metodi efficaci per sviluppare una politica migliore che sia al servizio del bene comune e promuova gli ideali eloquentemente descritti nell’enciclica papale».

Indubbiamente rilevante è stata anche la prospettiva del vescovo Oscar Ojea, presidente della Conferenza episcopale argentina, che nel suo intervento ha affermato: «L’enciclica Fratelli tutti ci propone una fratellanza universale aperta a tutti per avviare un dialogo sociale che renda possibile l’intesa degli esseri umani per costruire un progetto comune di convivenza armoniosa che includa tutte le differenze e le diversità: religiose, culturali e sociali».

Tra i firmatari figurano anche rappresentanti religiosi e della cultura come Aram I, Béchara Boutros Raï, Leonardo Boff, Jacelyne Cesari, Miguel Ángel Morantinos Cuyaubé, Leymah Roberta Gbowee, Azza Karam, Fortunato Mallinacci, Giovanni Traettino, María-Noel Vaeza, Yitzhak Yosef e Latifa Ibn Ziaten.

Inoltre, il fatto che la prefazione di questo libro sia stata scritta dallo stesso Papa Francesco lo rende ancora più significativo.

Questo libro, come ha osservato l’ambasciatore Guillermo Oliveri, segretario del Culto della Nazione, è nato di fronte all’autenticità e all’attualità del messaggio di Papa Francesco, che ci ha interpellato dal più profondo, invitandoci a riscoprire il valore della fratellanza in un mondo in cui la pandemia ha evidenziato e aggravato le disuguaglianze economiche e sanitarie tra paesi poveri e paesi ricchi.

Il libro viene presentato in un evento che si tiene nel Salón Libertador del Palazzo San Martín. Vede la partecipazione del segretario del Culto della Nazione e ministro degli Affari esteri, del commercio internazionale e del culto, e di un nutrito gruppo di rappresentanti dei diversi culti del paese e di referenti della vita culturale argentina.