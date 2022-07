Consiglio per l’Economia, analizzato il bilancio d’esercizio 2021

L’organismo vaticano si è riunito ieri per la verifica di alcuni aspetti gestionali, fra cui la presentazione quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare della Santa Sede

Vatican News

Lo scorso maggio, nel corso di un breve incontro, era stato esaminato “il rapporto tra spesa corrente e il budget approvato” assieme allo studio della nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Ieri, informa una nota diffusa Sala Stampa vaticana, il Consiglio per l’Economia si è riunito nuovamente presso la Casina Pio IV in Vaticano - con partecipanti in presenza e altri da remoto - per analizzare il Financial Statement per il 2021, “presentato - si legge nel comunicato - insieme alla situazione economica generale dalla Segreteria per l’Economia, e alla sua approvazione, anche recependo la relazione del Revisore Generale in materia”.



L’intervento successivo è stato da parte del vescovo Nunzio Galantino, presidente dell’APSA, che “ha offerto - precisa la nota - una presentazione quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare della Santa Sede, sottolineandone le peculiarità e evidenziando gli sforzi volti a raggiungere una sempre maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza”.



Al termine, il Consiglio si è dedicato alla relazione del presidente dello IOR, Jean-Baptiste de Franssu, riguardante il Rapporto annuale dell’Istituto. Il prossimo incontro è stato fissato per il prossimo ottobre 2022.