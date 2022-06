Malta: storico terzo posto ai Campionati Piccoli Stati Ue

A guadagnarsi la vittoria è stata Sara Carnicelli nei 5000 metri, un successo inaspettato per Athletica Vaticana

di Giampaolo Mattei

Una prima volta storica per Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Santa Sede! È il primo piazzamento internazionale! Con un tempo di 17'09"77 Sara, 27 anni, figlia di Giancarlo Carnicelli, dipendente vaticano, è stata preceduta da Lilia Fisikovoci, rappresentante della Moldova (16'42"11), e - in volata - dalla islandese Iris Anna Skuladottir (17"09"10).

Il terzo posto di Sara Carnicelli rende ancor più significativa la presenza sportiva internazionale di Athletica Vaticana che, seguendo le indicazioni di Papa Francesco, rilancia opportunità di fraternità per costruire relazioni di pace tra i popoli!

In base agli accordi di Athletica Vaticana con European Athletics e l'Associazione dei Piccoli Stati d'Europa (è infatti in via di definizione riconoscimento World Athletic), Sara Carnicelli non sale sul podio lasciando il suo posto alla maltese Roberta Schembri (17'23"66). Per questo accordo e questo stile per una nuova e autentica cultura sportiva di fraternità Athletica Vaticana ha trovato l'abbraccio di Papa Francesco un anno fa, in occasione della precedente edizione dei Campionati dei Piccoli Stati d'Europa a San Marino.