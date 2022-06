Hebdomada Papae: il Gr in latino dell'11 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi. l'udienza generale in cui Francesco ricorda che la missione dei vecchi è sfatare “l’illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica”. Ordine di Malta: il cordoglio di Francesco per la scomparsa del Luogotenente Luzzago

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die undécimo mensis Iúnii anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)



Póntifex ait: non érimus in perpétuum iúvenes, sed senéctus ad aeternitátem nos cómparat.

Amazóniae Ecclésiam synodalitátis testem ducit Francíscus.

Suum maerórem de Luzzago mórtuo, áltero ab Órdinis Meliténsis Magno Magístro, osténdit Francíscus.

Ascolta il radiogiornale in latino

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Márius Galgano.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Audiéntiae Generális catechési, provéctae étiam aetáti dicáta, senum missiónem recordátur Francíscus, qui “vitae perpetuitátem a falláci arte ac machinálibus instruméntis amovére debent” quique invitántur ad Dei compléxum respiciéndum, ubi nova erit “Spíritus generátio”, “ortus quidem ex alto”. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Iesum respondéntem Nicódemo percontánti pónderat Póntifex, qui unus fuit ex primóribus Iudaeórum, apud Ioánnis Evangélium: “Quómodo potest homo nasci cum senex sit?” (Io 3,4). “Quod est cardo Iesu revelatiónis eiúsque redemptrícis missiónis”. Christus “Nicódemo dicit: ‘Dei regnum ut videátur’, opórtet ‘nasci dénuo’. Non est quod ab inítio íterum nasci incipiámus – éxplicat Francíscus – nostrum in mundum ingréssum repetámus, sperántes novam incarnatiónem in meliórem vitam evasúram”. “Iterátio esset absque sensu”, quae “ab acta vita omnem significatiónem detráheret, eam quidem delens, perínde ac si írritum esset experiméntum, bonum depérditum, vácuum quiddam abiciéndum”. Absit!, “haec vita magnum pondus apud Deum óbtinet”, útpote cum “creatúrae simus quae ab Eo suáviter amámur”.

Particuláres Amazóniae Ecclésiae Brasiliénses synodalitátis experiéntiam testántur, quae communiónem, participatiónem ac missiónem prae se fert, cui univérsa Ecclésia vocátur. Francíscus Papa per epístulam ad partícipes missam, in Brasília, occúrsus in urbe Santarém, tálium Ecclesiárum stúdium extóllit, quae effícere conántur quod novíssimus synodális coetus státuit, “afféctu quoque animóque grato” eórum ómnium mémorans participatiónem qui ex Brasília Romam, anno bismillésimo undevicésimo, venérunt, ut Amazóniae Sýnodi sessiónibus interéssent. Refert Olga Sakun.



Adhortatiónem apostólicam postsynodálem, quae est Querida Amazonia, mémorat Francíscus, ut commúne opus confirmétur “christiánas communitátes persequéndi quae operéntur et perficiántur in Amazónia, usque dum Ecclésiae novos vultus tríbuant, Amazónicis lineaméntis signátos, éxplicans ínsuper quómodo praesens occúrsus “in memóriam révocet quod abhinc quinquagínta annos in eódem loco evénit”, ubi “quaedam evangelizátio est obláta, quae missionálem óperam affécit communitátum Amazonicárum quaeque áliquid cóntulit ad sólidae ecclesiális consciéntiae institutiónem tradéndam”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Suam propinquitátem Suprémo Militári Órdini Hospitalário Sancti Ioánnis Hierosolymitáni Rhodiénsi et Meliténsi demonstrávit Francíscus Papa, eo quod alter a Magno Magístro, scílicet frater Marcus Luzzago óbiit. Per telegráphicum núntium, ad cardinálem Silvánum Maríam Tomasi missum, Órdinis delegátum pontifícium, scribit “se spiritáliter communicáre dolórem propter inopinátum óbitum excelléntis fratris Marci Luzzago, qui vices sustínuit Magni Magístri”.

Haec nunc páuca, próxima hebdómada vobis praesto érimus

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

11 giugno 2022

TITOLI

Il Papa: non saremo giovani per sempre, ma la vecchiaia ci prepara all'eternità



Francesco definisce la Chiesa d’Amazzonia come testimone della sinodalità



Ordine di Malta: il cordoglio di Francesco per la scomparsa del Luogotenente Luzzago



Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.



SERVIZI



Nella catechesi dell’udienza generale, dedicata ancora all’età anziana, Francesco ricorda che la missione dei vecchi è sfatare “l’illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica” ed è invito a guardare all’abbraccio nel grembo di Dio, che sarà una nuova “generazione nello Spirito”, una “nascita dall’alto”. Ce ne parla Rosario Tronnolone.



Il Papa analizza la risposta di Gesù alla domanda di Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, nel Vangelo di Giovanni: “Come può un uomo nascere quando è vecchio?”. La definisce “il cuore della rivelazione di Gesù e della sua missione redentrice”. Il Cristo “dice a Nicodemo che per ‘vedere il regno di Dio’ bisogna ‘nascere dall’alto’. Non si tratta di ricominciare daccapo a nascere – chiarisce Francesco - di ripetere la nostra venuta al mondo, sperando che una nuova reincarnazione riapra la nostra possibilità di una vita migliore”. Sarebbe una “ripetizione priva di senso”, che “svuoterebbe di ogni significato la vita vissuta, cancellandola come fosse un esperimento fallito, un valore scaduto, un vuoto a perdere”. No, “questa vita è preziosa agli occhi di Dio” perché noi siamo “creature amate da Lui con tenerezza”.



Le Chiese particolari dell’Amazzonia brasiliana testimoniano l’esperienza della sinodalità – come espressione di comunione, partecipazione e missione – alla quale tutta la Chiesa è chiamata. Papa Francesco, in una lettera inviata ai partecipanti, in Brasile, all’incontro di Santarém, sottolinea l’impegno di tali Chiese nel portare avanti le indicazioni dell’ultima assemblea sinodale, ricordando anche “con affetto e con gratitudine” la partecipazione di tutti coloro arrivati a Roma dal Brasile, nel 2019, per prendere parte alle sessioni del Sinodo per l’Amazzonia. Il servizio di Olga Sakun.



Francesco cita l’Esortazione Apostolica post-sinodale Querida Amazonia per ribadire il comune impegno a sognare “comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici”, spiegando, inoltre, come l’incontro in corso faccia “memoria di quello tenutosi 50 anni fa nello stesso luogo”, che “propose linee di evangelizzazione che segnarono l’azione missionaria delle comunità amazzoniche e che contribuirono alla formazione di una solida coscienza ecclesiale”.



NOTIZIE



Papa Francesco esprime la sua vicinanza al Sovrano Militare Ordine di Malta colpito dal lutto per la scomparsa del Luogotenente di Gran Maestro, Fra' Marco Luzzago. In un telegramma indirizzato al cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato del Pontefice per l'Ordine, si dice "spiritualmente partecipe al dolore per l'improvvisa scomparsa di sua eccellenza, Fra' Marco Luzzago, luogotenente di Gran Maestro".

È tutto per questa edizione, a risentirci sabato prossimo alla stessa ora.