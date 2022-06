Con la promulgazione della costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, cambiano gli assetti di alcune strutture vaticane: il nuovo Dicastero nasce dall’accorpamento della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

Il Dicastero per l’Evangelizzazione, si legge ai numeri 53 e 54 della Praedicate Evangelium, “è al servizio dell’opera di evangelizzazione affinché Cristo, luce delle genti, sia conosciuto e testimoniato in parole ed opere e si edifichi il Suo Corpo mistico, che è la Chiesa. Il Dicastero è competente per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e per l’istituzione, l’accompagnamento e il sostegno delle nuove Chiese particolari, salva la competenza del Dicastero per le Chiese orientali”.



Il Dicastero, si afferma, “è presieduto direttamente dal Romano Pontefice”. Si compone di due Sezioni, ciascuna delle quali “è retta in suo nome e per sua autorità da un Pro-Prefetto”. Una delle due Sezioni di occupa delle “questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo” e l’altra della “prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari nei territori di sua competenza.



Il nuovo Dicastero accorpa la precedente Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.