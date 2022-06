Con la promulgazione della costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, cambiano gli assetti di alcune strutture vaticane: il nuovo Dicastero nasce dall’accorpamento della Congregazione per l’Educazione Cattolica con il Pontificio Consiglio della Cultura

Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si legge nella Praedicate Evangelium al numero 153, “opera per lo sviluppo dei valori umani nelle persone nell’orizzonte dell’antropologia cristiana, contribuendo alla piena realizzazione della sequela di Gesù Cristo”. Il Dicastero, si precisa, “è costituito dalla Sezione per la Cultura, dedita alla promozione della cultura, all’animazione pastorale e alla valorizzazione del patrimonio culturale, e dalla Sezione per l’Educazione, che sviluppa i principi fondamentali dell’educazione in riferimento alle scuole, agli Istituti superiori di studi e di ricerca cattolici ed ecclesiastici ed è competente per i ricorsi gerarchici in tali materie”.



Il nuovo Dicastero accorpa la precedente Congregazione per l’Educazione Cattolica e il Pontificio Consiglio della Cultura.