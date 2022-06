Torna il “Cortile dei bambini”, dal Papa bimbi non vedenti e rifugiati ucraini

Sarà l’ottavo appuntamento promosso dal “Cortile dei gentili”, dopo lo stop imposto dal Covid: il 4 giugno Francesco accoglierà in Vaticano circa 160 minori, molti dei quali con disabilità fisiche, visive e cognitive. Nel gruppo anche alcuni piccoli fuggiti dalla guerra in est Europa

Vatican News

La pandemia aveva congelato per due anni l’iniziativa annuale portata avanti già in sette occasioni dal “Cortile dei Gentili”, declinata per i più piccoli. Torna nel 2022 dunque una nuova edizione del “Cortile dei bambini”, che invita all’incontro con Papa Francesco i minori che vivono in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Francesco li riceverà il prossimo 4 giugno a mezzogiorno, nel teatro del Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico. Si tratta di circa 160 ragazzi che frequentano il Sant’Alessio – Margherita di Savoia di Roma, storica istituzione di assistenza fondata da Pio IX: molti di loro, infatti, sono non vedenti, ipovedenti, o con altre disabilità visive, fisiche o cognitive. Saranno accompagnati dai loro amici e compagni di classe, proprio perché l’obiettivo del “Cortile dei Gentili”, con questa ottava edizione, è promuovere l’integrazione, l’inclusione e lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi.



Un giardino su misura

L’iniziativa si configura non solo come un evento, ma come un percorso pedagogico ed educativo, che continua per tutto il corso dell’anno, con attività preparatorie e momenti di incontro e condivisione. “Grazie alla collaborazione e all’intervento di Confagricoltura - si legge in un comunicato - è stato realizzato presso il Sant’Alessio - MdS un giardino sensoriale a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. Il Giardino Invisibile – progettato dall’architetto Eleonora Ghezzi con il sostegno della Onlus Senior - L’Età della Saggezza - è un’area di circa un ettaro nel parco della struttura che offre esperienze tattili, olfattive e sonore. In questo luogo a misura di bambino, la disabilità cessa di essere un limite”. Lì, guidati dai loro insegnanti ed educatori, i bambini del Sant’Alessio - MdS e delle scuole limitrofe, imparano a conoscere ed accettare sé stessi, il mondo e gli altri.



I partner dell'iniziativa

L’invito rivolto ad adulti e bambini è di imparare a guardare il mondo con gli occhi del cuore, oltre i limiti di ogni pregiudizio e apparenza superficiale, con spirito di solidarietà e apertura verso l’altro: proprio per questo parteciperanno all’incontro con il Papa anche alcuni bambini rifugiati, provenienti dall’Ucraina e accolti a Roma dalla Chiesa di S. Sofia. Dal Cortile il ringraziamento va alla “Guardia di Finanza e ai suoi atleti delle Fiamme Gialle - che hanno scelto di sostenere e accompagnare” tutti i bambini “in questo viaggio così significativo” - e un grazie ad Autogrill, che ha collaborato all’organizzazione del pranzo. Tra i partner dell’iniziativa figurano anche Confagricoltura e la Onlus Senior.