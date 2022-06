Il cardinale Farrell diventa presidente del Comitato per gli Investimenti

Scelti insieme a lui anche altri quattro membri, professionisti di alto profilo, per l’organismo che secondo la nuova Costituzione “Praedicate Evangelium” dovrà garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede

Vatican News

E' stato istituito il Comitato per gli Investimenti, previsto dall’articolo 227 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, entrata in vigore domenica 5 giugno. Il Comitato, composto da professionisti di alto profilo nominati per cinque anni, è chiamato a garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede in conformità con la dottrina sociale della Chiesa.

Il presidente è il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. I membri sono: Jean Pierre Casey (Regno Unito), fondatore e amministratore delegato di RegHedge, azienda che utilizza l'intelligenza artificiale per ricavare dalle politiche governative informazioni significative per gli investimenti, e coordinatore per il Regno Unito della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice; Giovanni Gay (Germania) amministratore delegato di Union Investment Privatfonds GmbH e uno dei responsabili di Union Investment Group; David Harris (Svezia), gestore di portafoglio e partner di Skagen Funds, con un'ampia esperienza nei mercati azionari globali e negli investimenti sostenibili; John J. Zona (USA), responsabile dell’ufficio investimenti del Boston College.

Il Comitato - come afferma la nuova Costituzione - è composto da “professionisti di alto profilo”, nominati per cinque anni, ed è chiamato a “garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede secondo la dottrina sociale della Chiesa e, nello stesso tempo, la loro redditività, adeguatezza e rischiosità”.