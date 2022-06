Coro Capella Sistina

Cappella Sistina e Coro di Tbilisi per la prima volta insieme in concerto

L'appuntamento è per il 26 giugno alle ore 18:00, in programma anche brani composti dal Catholicos Patriarca di tutta la Georgia Ilia II. Il Coro Patriarcale della Cattedrale della Santissima Trinità di Tblisi canterà inni liturgici anche il 29 giugno, in occasione della Santa Messa per la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica di San Pietro

Vatican News Tante voci per un unico messaggio di fede e di fratellanza. Questo nel concerto in programma domenica 26 giugno alle ore 18.00 presso la Cappella Sistina. Protagonisti - come spiega una nota della Sala Stampa Vaticana - il Coro Patriarcale della Cattedrale della Santissima Trinità di Tblisi e il Coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Leggi Anche 24/06/2022 Santa Sede e Georgia, 30 anni di relazioni centrate sulla cultura Per celebrare e consolidare il rapporto diplomatico bilaterale, sono previsti tanti eventi culturali fondati anche sull'ispirazione del magistero pontificio. Ne abbiamo parlato ... Una prima volta unica Si tratta del primo concerto comune tra i due Cori. Alcuni dei brani che saranno eseguiti sono stati composti dal Catholicos Patriarca di tutta la Georgia, Sua Santità Ilia II. Il Coro di Tblisi canterà inni liturgici anche il 29 giugno, in occasione della Santa Messa per la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica di San Pietro. Tutti questi eventi - si legge ancora nella nota vaticana - che prevedono la presenza a Roma anche di una delegazione georgiana composta da rappresentanti del Patriarcato e del Governo, tra cui la Presidente del Paese nel quadro della storia delle relazioni crescenti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa di Georgia. Questa storia ha conosciuto momenti importanti, come la visita del Patriarca Ilia II a Roma nel 1980, il viaggio apostolico in Georgia di Papa Giovanni Paolo II nel 1999 e quello di Papa Francesco nel 2016. La conoscenza reciproca del rispettivo patrimonio culturale favorisce il mutuo apprezzamento e lo sviluppo di rapporti sempre più amichevoli.