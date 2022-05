La Settimana Laudato si', nuovi stili di vita per rispondere al grido della terra

Si rinnova l'appuntamento promosso dal Dicastero per lo Sviluppo Umano: dal 22 al 29 maggio, nel settimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco., un'opera di sensibilizzazione, iniziative e buone pratiche per radicare l'urgenza di proteggere la casa comune

Torna la Settimana Laudato si', caratterizzata da eventi con risonanza globale, regionale e locale legati ciascuno a un particolare obiettivo dell'enciclica Laudato si' e ai sette settori della Piattaforma di Iniziative Laudato si'. Ruoteranno tutti attorno al concetto di ecologia integrale. Si prevede la partecipazione di centinaia di migliaia di cattolici riuniti per intensificare gli sforzi della Piattaforma di iniziative: è questo un nuovo strumento che consente alle istituzioni, alle comunità e alle famiglie di attuare pienamente il Documento del Papa.

Biodiversità, conflitti, clisi climatica, accoglienza dei poveri

Tra i temi cruciali che verranno esplorati: come i cattolici possono contrastare il collasso della biodiversità; il ruolo dei combustibili fossili nei conflitti e nella crisi climatica; come tutti i cittadini possono accogliere i poveri nella nostra vita quotidiana. Tra le conversazioni in programma, ce n’è una incentrata sulla possibilità di dare forza alle voci indigene che vedrà la partecipazione di Suor Alessandra Smerilli, Segretario del medesimo Dicastero.



Il programma: focus sull'aumento delle voci indigene

“Risposta al grido della Terra” è il tema di lunedì 23 maggio con un appuntamento che sarà trasmesso in diretta dall'Università Cattolica Australiana di Roma. Si parlerà di come riequilibrare i sistemi sociali con la natura e vedrà la partecipazione di padre Joshtrom Kureethadam: il suo contributo sarà un focus sull’aumento delle voci indigene in vista della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà quest'anno. “Sostenere ECO-mmunity: Accogliere i poveri” sarà il tema del giorno seguente. Il mercoledì sarà dedicato all’economia ecologica, declinata sotto l’aspetto di combustibili fossili, violenza e crisi climatica. Si passerà poi giovedì 26 all’adozione di stili di vita sostenibili: investimenti coerenti con la fede. Venerdì pomeriggio sarà proiettato in anteprima un documentario sulla Laudato si’. Il sabato sera si approfondirà l’ambito della spiritualità ecologica. Domenica 29 maggio si concluderà sul tema della resilienza e l’empowerment della comunità come parte del cammino sinodale. Per le 15 di questa giornata conclusiva è in programma un incontro di preghiera.



Relatori internazionali

Tra gli altri relatori: Theresa Ardler, ufficiale di collegamento della Ricerca Indigena all’Università Cattolica Australiana, direttrice e proprietaria di Gweagal Cultural Connections; Vandana Shiva, fondatrice del Navdanya Research Foundation per Scienza, Tecnologia ed Ecologia in India e Presidentessa del Navdanya International; Angela Manno, artista pluripremiata; Greg Asner, direttore del Centro ASU per la Scoperta e la Scienza Globale della Conservazione.

Il programma completo della Settimana Laudato si' - consultabile al link LaudatoSiWeek.org - include eventi in Uganda, Italia, Irlanda, Brasile e Filippine e – ad eccezione del documentario – sarà trasmesso sui canali Facebook e YouTube del Movimento Laudato si'.