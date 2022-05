Gallagher in partenza verso Leopoli e Kiev, per cercare dialogo e pace

Al via domani la missione del segretario per i Rapporti con gli Stati in Ucraina. Un viaggio per esprimere vicinanza alla popolazione provata dal conflitto

Visitare i luoghi colpiti dalla guerra per portare la vicinanza di Papa Francesco e della Santa Sede. E’ la missione che prenderà il via domani del segretario per i Rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher. In un tweet sull'account della Segreteria di Stato @TerzaLoggia si annuncia il viaggio in Ucraina del presule in occasione del 30.mo anniversario dei rapporti diplomatici con il Paese est europeo. Un viaggio - si legge nel tweet - per riaffermare “l'importanza del dialogo per ristabilire la pace”.

Tra le città che saranno toccate ci sono Leopoli e Kiev. Nella prima sono previsti diversi appuntamenti. Mercoledì 18 ci sarà l’incontro con monsignor Igor Vozniak, arcivescovo greco-cattolico di Leopoli, a seguire la visita in una struttura di accoglienza per profughi.

Giovedì 19 maggio, prima il colloquio con il presidente della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyy, poi l’incontro con Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, e con il presidente della Conferenza episcopale polacca monsignor Stanisław Gądecki.

Monsignor Gallagher aveva già annunciato il suo viaggio in un’intervista televisiva, realizzata la scorsa settimana, durante la trasmissione Rai “Tg2 post”. Nel corso dei venti minuti di colloquio il presule aveva toccato diversi temi, dalla guerra in Ucraina, al riarmo, ai riflessi internazionali ed ecumenici del conflitto. Il viaggio, aveva chiarito, era stato già stabilito prima di Pasqua e poi posticipato per motivi di salute. Il segretario per i Rapporti con gli Stati aveva sottolineato più volte che la Santa Sede appoggia ogni tentativo di dialogo per favorire un'intesa e cercare una soluzione. Le parole, aveva detto, hanno un grande peso nell’azione diplomatica, specie se da esse dipende la “vita delle persone”. Occorre evitare il rischio di strumentalizzazioni e restaurare "schiettezza e sincerità".