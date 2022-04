Vietnam-Santa Sede, incontro del Gruppo di lavoro congiunto: sviluppi positivi nelle relazioni

Ad Ha Noi, il 21 e 22 aprile, i colloqui delle due delegazioni guidate rispettivamente da Ha Kim Ngoc, vice-ministro degli Affari Esteri in Vietnam, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Allo studio i futuri passi da compiere per stabilire un ufficio del rappresentante pontificio residente in Hanoi

Vatican News

Un incontro del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede ha avuto luogo ad Ha Noi dal 21 fino ad oggi 22 aprile 2022. L'incontro, che come informa la Sala Stampa vaticana, "si è svolto in un’atmosfera cordiale e di mutuo rispetto", è stato presieduto congiuntamente da Ha Kim Ngoc, vice-ministro degli Affari Esteri, capo della Delegazione vietnamita, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, capo della Delegazione della Santa Sede.

Sviluppi positivi

"Le due Parti - informa il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni - hanno avuto un’ampia e completa condivisione circa i rapporti Vietnam – Santa Sede, includendo questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam. Le due Parti hanno riconosciuto che le relazioni Vietnam – Santa Sede hanno avuto recentemente degli sviluppi positivi e, nonostante le difficoltà causate dalle limitazioni connesse al contenimento della pandemia da Covid-19, vi è sempre stato un costante e costruttivo scambio di visioni".

Concordato da entrambe le parti che "i rapporti tra il Vietnam e la Santa Sede dovrebbero continuare ad essere mantenuti sulla base dei principi mutualmente condivisi e su un dialogo fecondo, allo scopo di consolidare la fiducia reciprocamente dimostrata e di rafforzare le relazioni nell’interesse delle due Parti e della Comunità cattolica in Vietnam".

Un ufficio del rappresentante pontificio residente in Ha Noi

Raggiunto infine un accordo su "questioni rilevanti" per elevare, nel prossimo futuro, il livello delle relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede, da un rappresentante Pontificio non residente a un rappresentante pontificio residente. I due capi delegazione "sono convenuti sui futuri passi da compiere per stabilire un ufficio del rappresentante pontificio residente in Ha Noi".

"La Santa Sede - si legge ancora nel comunicato - segue con attenzione la profonda e dinamica vita della comunità cattolica nel Paese e incoraggia la Chiesa cattolica in Vietnam a contribuire al bene comune e alla prosperità del Vietnam, così come la Comunità cattolica ha testimoniato concretamente, durante i periodi più critici della pandemia, prestando opera di volontariato negli ospedali e sovvenendo alle necessità dei bisognosi".

Incontri con le autorità

Nell'incontro è stato deciso anche di convocare il decimo Incontro del Gruppo di lavoro congiunto in Vaticano. La data verrà concordata attraverso i canali diplomatici. In questa stessa occasione la delegazione della Santa Sede ha pure fatto una visita di cortesia ad alcune autorità del Paese ed incontrerà nei prossimi giorni i membri della Conferenza Episcopale Vietnamita, riunita in assemblea plenaria a Thai Binh.