Boccardi: la storia dei Congressi Eucaristici in un libro della Lev

Un percorso di oltre 140 anni per raccontare un fenomeno che mescola aspetti pastorali e sociologici a partire dagli scritti dei Papi e da numerosi reperti fotografici, spesso inediti, tratti da diversi archivi. “La sfida per il futuro è fare dell’Eucarestia il cuore della Chiesa e il motore di cambiamento del mondo”

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Salta subito all’occhio l’enorme folla dei fedeli ritratta nelle fotografie raccolte nel corposo volume “Eucarestia, Chiesa e mondo - i Congressi Eucaristici Internazionali” appena pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (768 pagine 70 euro). “Il percorso è di tipo storico” ha precisato padre Vittore Boccardo, segretario del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali in un’intervista a Telepace. A margine della presentazione, avvenuta oggi a Palazzo San Callisto a Roma, il religioso ci ha raccontato la genesi dell’iniziativa sottolineando che “per la prima volta tutti i Congressi Eucaristici Internazionali vengono radunati in un libro”.

Un lungo cammino

L’assunto di fondo – ci ha spiegato – “è il rapporto tra l’Eucarestia, considerata come cuore della Chiesa, e il mondo”. E s’intuisce immediatamente questa prospettiva affrontando il cammino che inizia nel 1881 a Lille, in Francia, per arrivare fino ai giorni nostri con Papa Francesco a Budapest, in Ungheria, nel settembre 2021, a chiusura del 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale. “Questi eventi vengono inseriti in modo rapido all’interno del loro tempo e della situazione teologica dell’epoca e sono sempre accompagnati dai testi dei pronunciamenti dei Papi in occasione dei vari appuntamenti”. Nelle pagine si trovano anche articoli di giornali, locandine e soprattutto tanti reperti fotografici provenienti da vari archivi d’Europa oltre che da quello dell’istituzione pontificia.

Filippine e il bagno di folla

“Per gli anni più lontani ci sono semplici illustrazioni dei luoghi”, aggiunge padre Boccardo soffermandosi sul lungo lavoro di ricerca alla base della pubblicazione. A proposito della portata sociologica dei Congressi Eucaristici, il religioso cita ad esempio il caso dell’appuntamento celebrato a Buenos Aires nel 1934 che “sancì l’avvio delle trasmissioni radiofoniche nel Paese”. Una dimensione popolare, dunque, rappresentata anche nella foto scelta per la copertina del libro, che ci rievoca la tappa del 2016 nelle Filippine alla presenza un numero incalcolabile di fedeli per le strade cittadine. Si tratta di uno scenario ricorrente, sebbene in momenti storici differenti, ritratto spesso in bianco e nero. “I Congressi Eucaristici ripercorrono il mondo”, portando sempre lo stesso messaggio. In particolare, “hanno lo scopo di celebrare la Chiesa particolare nella Chiesa universale e sempre di più di ribadire che l’Eucarestia è il motore di cambiamento del mondo. Questo perché aiutano i fedeli ad avvicinarsi e ad assomigliare progressivamente a Gesù Cristo che è venuto a donare vita come servitore del mondo, occupando l’ultimo posto”. Una verità che riguarda anche il prossimo appuntamento del 2024 in Ecuador, dove si celebrerà il 54.mo Congresso Eucaristico Internazionale. Questa rappresenta la sfida per il futuro, tra evangelizzazione e sinodalità. “Qualcosa – conclude padre Boccardo – che si rinnova in ciascuna celebrazione Eucaristica”, ricordando a tutti i cristiani che “la vera gioia è la costruzione di una Chiesa aperta verso gli altri nella consapevolezza che i doni ricevuti non possono essere tenuti per sé”.