Radio Vaticana, più onde corte verso Ucraina e Russia

Da lunedì prossimo l’emittente papale amplia l’offerta nelle lingue dei due Paesi dell’est Europa. Menichetti: in questo momento di guerra vogliamo diffondere in tutto il mondo la speranza, la parola del Papa e la lettura dei fatti attraverso la luce del Vangelo

Vatican News

La Radio Vaticana da lunedì 21 marzo intensificherà le trasmissioni in onda corta verso l’Ucraina e la Russia. Alle due emissioni giornaliere (pomeriggio e sera) nelle due lingue, si aggiungono venti minuti di mattina sia verso Mosca, sia verso Kiev. “La decisone - spiega Massimiliano Menichetti responsabile di Radio Vaticana Vatican News - è stata condivisa con tutto il gruppo dirigente del Dicastero per la Comunicazione, per meglio rispondere, in questo momento in cui imperversa la guerra, alla nostra missione: portare in tutto il mondo la speranza, la parola del Papa e la lettura dei fatti attraverso la luce del Vangelo.



In queste settimane grazie ad una rete di contatti diretti, che sta supportando anche il lavoro dei nostri inviati, cerchiamo di dare conforto a chi soffre e di garantire un’informazione puntuale. Le frequenze della Radio Vaticana, le pagine e i post di Vatican News in 51 lingue (compresi inglese ed italiano nel linguaggio dei segni) cercano di non lasciare nessuno da solo, anche nella consapevolezza della forza della preghiera”.



Le nuove emissioni in onde corte della Radio Vaticana saranno:



Fino al 26 marzo (ora solare)



Russo, CET 06:00-06:20, UTC 05:00-05:20, 7260 kHz, 9715 kHz

Ucraino, CET 06:20-06:40, UTC 05:20-05:40, 7260 kHz, 9715 kHz

Da domenica 27 marzo (ora legale)

Ucraino, CET 06:40-07:00,UTC 04:40-05:00, 7260 kHz, 9705 kHz

Russo, CET 07:00-07:20, UTC 05:00-05:20, 7260 kHz, 9705 kHz