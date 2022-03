Vaticano e Cec: verso i 50 anni di iniziative ecumeniche

Svoltosi l’incontro annuale fra il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio per il Dialogo e la Cooperazione Interreligiosa

All’incontro annuale fra il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio per il Dialogo e la Cooperazione Interreligiosa (Irdc) del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec), sottolineata la crescente amicizia e collaborazione fra i due organismi

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

I 45 anni di cammino ecumenico nella promozione del dialogo interreligioso, percorsi attraverso progetti e collaborazioni comuni, sono stati al centro dell’incontro annuale fra il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio per il Dialogo e la Cooperazione Interreligiosa (Irdc) del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec). Svoltosi il 24 e 25 marzo scorso a Roma, nella sede del dicastero vaticano, vi hanno preso parte anche altri due organismi del Cec: la Cooperazione di testimonianza pubblica e la Diakonia.

Verso il 50mo anniversario delle relazioni ecumeniche

Nel corso dei lavori, riferisce un comunicato congiunto, si è discusso dell’accoglienza delle iniziative organizzate fino ad ora e del loro impatto nelle comunità locali, si è parlato, poi, di un piano d’azione per la celebrazione del 50mo anniversario delle relazioni fra Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e Ufficio per il Dialogo e la Cooperazione Interreligiosa e di una preghiera per la pace nel mondo, e per l'Ucraina in particolare. È stata espressa gioia per la crescente amicizia e collaborazione fra i due organismi in questi 45 anni e, guardando alla celebrazione dei 50 anni di attività comune, è stato ribadito il desiderio di continuare insieme l'impegno ecumenico a servizio del dialogo interreligioso.

Le iniziative pensate a partire dal 1977

Dal 1977 sono stati tanti i progetti portati a termine dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e dal Consiglio Ecumenico delle Chiese nell'ambito del dialogo ecumenico. È del 1994 la “Preghiera interreligiosa”; è stata organizzata nel 1997 la “Riflessione sul matrimonio interreligioso”. Sono seguiti nel 2011 “Testimonianza cristiana in un mondo multireligioso: raccomandazioni di comportamento”, nel 2019 “Educazione per la pace in un mondo multireligioso: una prospettiva cristiana” e nel 2020 “Al servizio di un mondo ferito nella solidarietà interreligiosa: un appello cristiano alla riflessione e all'azione durante il COVID-19.