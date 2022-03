Il cardinale Czerny durante la sua missione dell'8-11 marzo in Ungheria

Czerny in missione in Slovacchia, ai confini con l'Ucraina

Dopo il viaggio in Ungheria, il 16 marzo una nuova trasferta del prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo integrale per portare la vicinanza del Papa a quanti vivono con dolore le conseguenze della guerra in corso

Vatican News Dopo il viaggio in Ungheria, il cardinale Michael Czerny partirà nuovamente verso il confine con l'Ucraina, su richiesta di Papa Francesco, per manifestare la vicinanza del Pontefice a quanti vivono con dolore le conseguenze della guerra in corso. Il prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale arriverà in Slovacchia mercoledì 16 marzo e si recherà sul confine ucraino nei giorni successivi. "Papa Francesco - informa una nota della Sala Stampa vaticana - segue con la preghiera questa missione, come quelle dei giorni scorsi, e, tramite Sua Eminenza, desidera rendersi prossimo a coloro che fuggono dai combattimenti e soffrono per la violenza di altri uomini". Dall'8-11 marzo, il porporato è stato a Budapest, dove ha incontrato numerosi profughi ucraini arrivati nella capitale ungherese per poi trasferirsi in altre città europee. Czerny ha visitato anche i centri delle realtà caritative che li assistono, recandosi alla frontiera di Barabaś e, da lì, oltrepassando il confine verso l'Ucraina, facendo tappa nella cittadina di Beregove.