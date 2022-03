Athletica Vaticana: una cena di solidarietà tra poveri e sportivi

In vista della Maratona di Roma, che si svolge domenica nella capitale varie le iniziative solidali organizzate, tra gli altri, da Athletica Vaticana. Ci saranno quattro staffette solidali per raccogliere fondi destinate alle famiglie povere con bambini, assistite dal Dispensario Santa Marta. Le staffette hanno il nome delle tre encicliche del Papa e della sua esortazione apostolica ai giovani

Giancarlo la Vella – Città del Vaticano

Al posto della tradizionale "cena di gala" della Maratona di Roma un pasto condiviso con i poveri, per uno stile sportivo sempre più solidale e inclusivo. Ieri atleti e organizzatori dell'Acea Run Rome The Marathon si sono seduti a tavola con le persone povere che fanno riferimento al Centro di accoglienza aperto a Palazzo Migliori dall’Elemosineria apostolica – l’ufficio vaticano che esercita la carità direttamente a nome del Papa - e affidato alla Comunità di Sant’Egidio e alle suore francescane dell’Addolorata. Non hanno "solo" condiviso e offerto il pasto, ma anche, e soprattutto, le loro storie. E perché questo incontro non resti un episodio isolato, hanno consegnato al Centro alimenti sia altri generi di prima necessità, che capi di vestiario come segno di un’amicizia da portare avanti. Palazzo Migliori - inaugurato personalmente dal Papa il 15 novembre 2019, come segno concreto di attenzione ai poveri nel cuore di Roma - si trova proprio accanto al colonnato di Piazza San Pietro: dunque, significativamente, circa al 16.mo km del percorso della Maratona.

Preparazione della cena

Con lo sport sostenere i più fragili

Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Santa Sede, ha reso possibile l’iniziativa, proposta dalla Acea Run Rome The Marathon, insieme con il Gruppo sportivo Fiamme Gialle, rilanciando la stretta collaborazione già in atto per sostenere i più fragili. Tra i presenti, Fabrizio Donato, storico capitano della nazionale italiana di atletica leggera, medaglia olimpica nel salto triplo a Londra 2012 e due volte campione europeo; Oxana Corso, con le sue due medaglie alle Paralimpiadi, altrettanti titoli mondiali ed europei nella velocità; Sonia Malavisi, campionessa di salto con l’asta. Tra gli organizzatori, i rappresentanti di Infront Sport & Media, Corriere dello Sport e Regione Lazio. Durante il pasto si è accesso un appassionato scambio di esperienze sportive, tra ricordi di gioventù e racconti di vittorie olimpiche.

Condividere cibo e storie

La Santa Messa insieme

Sabato 26, alle 18, sarà celebrata la Messa del Maratoneta nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Presiederà l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Concelebreranno alcuni sacerdoti che, domenica mattina, correranno la maratona sulle strade di Roma. Per letture e preghiere si alterneranno atleti professionisti e amatori che, insieme, reciteranno la Preghiera del Maratoneta. Alla Messa sarà presente anche Viktoriia Gudyma, maratoneta di Kiev, che arriverà domani a Roma, con il figlio di 10 anni, dalla Polonia dove ha trovato riparo dalla guerra. Saranno ospiti di Athletica Vaticana.

Un’ampia partecipazione

Athletica Vaticana schiererà domenica oltre 30 atleti: alcuni spingeranno le carrozzina di Sara Vargetto (13 anni) e altri daranno vita a quattro staffette solidali, con i nomi delle tre encicliche di Papa Francesco (Fratelli tutti, Laudato si', Lumen Fidei) e dell’esortazione apostolica per i giovani Christus vivit, raccogliendo fondi per il servizio del Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta che assiste famiglie povere con bambini.