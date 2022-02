La Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina ringrazia il Papa per la vicinanza espressa all’Angelus

Un comunicato rende nota la telefonata di ieri del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, all'arcivescovo maggiore di Kiev, Sua Beatitudine Sviatoslav Schevchuk

Il 14 febbraio il cardinale Pietro Parolin,segretario di Stato vaticano, ha telefonato a Sua Beatitudine Sviatoslav Schevchuk, arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halych, per esprimere la vicinanza della Santa Sede alla Chiesa cattolica in Ucraina e la solidarietà alla popolazione del Paese, “in questo difficile momento di escalation del conflitto intorno all’Ucraina”. Lo rende noto il segretariato dell’arcivescovo Maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina.

Schevchuk ha a sua volta informato il cardinale Parolin del servizio che la Chiesa greco-cattolica ucraina svolge nelle attuali condizioni di minaccia di invasione russa su vasta scala e ha ringraziato la Santa Sede per la costante attenzione alla situazione. Il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina ha, in particolare, espresso gratitudine per “il nuovo appello, fatto domenica 13 febbraio all’Angelus, da Papa Francesco, a pregare per la pace in Ucraina e a scongiurare la minaccia della guerra”. “Il popolo ucraino sente la particolare sollecitudine del Santo Padre per la pace" e "apprezza gli sforzi diplomatici della Santa Sede intesi a superare l’attuale crisi internazionale”.

In questo momento travagliato, Parolin ha infine espresso all'intera comunità, all’episcopato, ai sacerdoti e ai fedeli della Chiesa e a tutto il popolo ucraino il sostegno e la solidarietà della Santa Sede, assicurando la preghiera per tutti.