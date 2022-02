Musei Vaticani: ricominciano le aperture gratuite l’ultima domenica del mese

È possibile anche prenotare on line visite guidate usufruendo di una tariffa vantaggiosa

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

I Musei Vaticani tornano ad aprire i battenti gratuitamente nell’ultima domenica del mese. Riprendono, dunque, le aperture straordinarie delle sale, cappelle e gallerie il cui primo nucleo risale al 1506, quando Papa Giulio II decise di allestire una raccolta di sculture antiche, fra le quali l’Apollo del Belvedere e il Laocoonte.

Ingresso dei Musei Vaticani

Visite guidate per singoli e gruppi

Riconfermata anche la possibilità di prenotare ad una tariffa vantaggiosa (con ingresso agevolato) una visita guidata ufficiale, per singoli o gruppi, ai Musei e alla Cappella Sistina, con prenotazione online, in base alla effettiva disponibilità di posti e di lingue. In questo modo le aperture straordinarie della domenica ad ingresso libero saranno ancora più speciali, andando incontro alle richieste di un pubblico di visitatori sempre più attento, consapevole e curioso.