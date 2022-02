Gallagher: la Santa Sede pronta a sostenere un dialogo nazionale in Libano

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati conclude domani la visita a Beirut, iniziata il 31 gennaio scorso. Numerosi gli appuntamenti con i leader politici e religiosi in questi giorni. L'arcivescovo ha incontrato il presidente Aoun, i vescovi maroniti e il grand muftì. Ribadito il desiderio di un viaggio del Papa nel Paese dei Cedri "quando le condizioni lo permetteranno”

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Parole e gesti di vicinanza e solidarietà al “caro popolo” del Libano, stretto nella “morsa” di una crisi economica e politica che sembra non avere soluzione, si sono susseguiti nei quattro giorni della visita di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati.

A Beirut dal 31 gennaio fino a domani 4 febbraio, l’arcivescovo si è fatto portavoce del Papa e della Santa Sede, la quale – ha detto – è pronta a prendere parte attiva, e probabilmente anche a ospitare, un eventuale dialogo nazionale fra le parti libanesi per ricucire le ferite e alleggerire le tensioni. Il “ministro degli Esteri” del Vaticano lo ha ribadito ieri ai cronisti libanesi, ai quali ha ripetuto l’appello alla comunità internazionale, già espresso dal Papa nel discorso al Corpo Diplomatico del 10 gennaio, perché non lasci sprofondare il Libano ma lo aiuti a compiere un cammino di “risurrezione” attraverso gesti concreti e non solo parole, rafforzando le relazioni necessarie ad aiutare questa nazione strategica per l’intero Medio Oriente.

Monsignor Paul Richard Gallagher

Un dialogo nazionale e la visita del Papa

In quest’ottica Gallagher, in risposta alla domanda di un giornalista locale, ha ribadito la disponibilità del Vaticano a svolgere un ruolo in un dialogo nazionale tra le parti libanesi che possa dirimere le controversie: “Se dovesse accadere - ha detto - la Santa Sede prenderebbe in seria considerazione il fatto di partecipare, e forse anche ospitare, un dialogo nazionale. Esso, però, deve essere il frutto di una richiesta avanzata da tutte le parti coinvolte”. Nel colloquio con i giornalisti non è mancato un riferimento ad un ipotetico viaggio del Papa nel Paese dei Cedri, desiderio espresso da tempo dallo stesso Francesco che in diverse occasioni ha detto di voler mantenere la “promessa” di visitare questa terra “simbolo di generosità”. Il viaggio si svolgerà “quando le condizioni lo permetteranno”, ha chiosato Gallagher.

La preghiera per le vittime dell'esplosione al Porto

L’arcivescovo ha poi nuovamente rivolto attraverso i media un incoraggiamento alla popolazione libanese perché continui ad essere di “esempio” di un Medio Oriente “plurale, tollerante e diversificato”; ai cristiani ha ricordato il proprio ruolo di “tessuto connettivo storico e sociale del Libano”, affinché non si riducano solo a minoranza da proteggere ma diano un contributo attivo. “Indebolire la comunità cristiana rischia di distruggere l’equilibrio interno e la stessa realtà libanese”, ha affermato Gallagher citando ancora il Papa. E non ha fatto mancare un pensiero alle vittime della terribile esplosione al Porto di Beirut del 4 agosto 2020, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso casa e lavoro, come pure “la speranza di vivere”: “Che possano essere consolati dalla fede e confortati dalla giustizia e dalla verità”. Per loro, l'arcivescovo ha pregato anche durante la Messa celebrata il 2 febbraio nella Basilica di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa, durante la quale, nell'omelia, si è rivolto ai consacrati nella Giornata a loro dedicata: "Oggi più che mai - ha detto -, di fronte alle grandi tentazioni dello scoraggiamento e della disperazione, la vostra testimonianza è infinitamente preziosa per tutta la Chiesa e per la società libanese".

Il colloquio tra Gallagher e Aoun nel Palazzo presidenziale di Baabda

Incontro con il presidente Aoun

Numerosi incontri e appuntamenti hanno scandito il viaggio del rappresentante vaticano, che conclude formalmente oggi la sua trasferta con una visita privata e la Messa alla tomba di San Charbel, nel Convento di San Marone ad Annaya. Martedì 1° febbraio, Gallagher ha incontrato il presidente Michel Aoun nel Palazzo Baabda, al quale ha ribadito, a nome del Papa, il desiderio di che venga preservata l’identità del Libano quale “progetto di pace” e che si smetta di usare il Libano per interessi stranieri.

La coesistenza tra cristiani e musulmani

Gallagher ha poi incontrato il presidente della Camera, Nabih Berry, nel Palazzo Aïn et Tîné e il comandante dell’esercito, il generale Joseph Aoun, nel quartiere generale di Yarzé, alle porte di Beirut. Nella stessa giornata ha aperto il simposio “Papa Giovanni Paolo II e il Libano il messaggio”, nella Holy Spirit University di Kaslik, evento interamente dedicato al legame tra il Papa polacco e il Paese. Wojtyla ha accompagnato la storia e i drammi del Libano “associandosi alla sua sofferenza attraverso la preghiera e l'azione”, ha ricordato Gallagher. E ha richiamato la preoccupazione di san Giovanni Paolo II come pure di tutti gli ultimi Pontefici per il Libano nel suo lungo intervento, sempre del 2 gennaio, dinanzi al corpo accademico e ai membri del Consiglio strategico dell’Università Saint-Joseph. Il presule ha anzitutto rammentato i 75 anni del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Libano e Santa Sede e la grande attenzione verso questa regione “dove i cristiani hanno sempre vissuto e giocato un ruolo fondamentale nella cultura e nella tradizione”, fianco a fianco con i musulmani con i quali hanno sviluppato “un rapporto unico nei secoli”. Proprio questo aspetto “prezioso” della storia culturale libanese non può essere perso, ha detto Gallagher, visto che costituisce “il fondamento del benessere nazionale di questo Paese”.

Una immagine della visita di monsignor Gallagher a Beirut

Trasmettera la cultura ai giovani contro l'estremismo

Paese peraltro pioniere nel giornalismo, nella letteratura, nell’arte, nella musica e nella storia. È fondamentale che tale bagaglio venga trasmesso alle nuove generazioni “per favorire la giustizia e la pace”, ha detto il rappresentante vaticano: “Una società priva di cultura si immerge facilmente nell’animosità, nell’avversità e nell’estremismo”. “Dobbiamo cominciare a integrare nei nostri comportamenti quotidiani la prospettiva di un mondo più fraterno e giusto”, ha aggiunto il presule. Nel concreto, significa “attuare le necessarie riforme economiche e promuovere sistemi giusti di governance”; un percorso non facile ma necessario in un’epoca in cui “stanno emergendo sempre più attori estremisti quasi statali, che approfittano dello smarrimento e del malcontento dei giovani e di molti altri”. “Se si promuovesse una cultura e una politica dell'incontro, insieme a un dialogo bello e più fraterno tra le grandi religioni presenti (ebraismo, cristianesimo e islam) – ha detto Gallagher - questa regione potrebbe finalmente diventare coesa e unita, rappresentando un importante punto di incontro nel sistema economico e politico internazionale”.

Con i vescovi maroniti

Parole tornate nell’assemblea mensile dei vescovi maroniti, riuniti ieri nella sede patriarcale di Bkerké, dove monsignor Gallagher ha partecipato come ospite speciale. I presuli hanno lanciato l’allarme di un Libano che rischia di trasformarsi in una piattaforma utilizzata da potenze regionali e globali per condurre le loro proxy wars (“guerre per procura”). Una denuncia concreta messa nero su bianco nel comunicato finale dell’incontro, in cui i vescovi hanno evidenziato che la visita dell’alto rappresentante vaticano manifesta a livello internazionale la sollecitudine del Papa per il presente e futuro del Libano.

Gallagher con i vescovi maroniti del Libano

Colloquio con il grand muftì

Dopo l’incontro con i vescovi maroniti, presieduto dal patriarca Bechara Räi, con il quale si è intrattenuto per un colloquio privato, Gallagher ha fatto visita nel pomeriggio al centro di accoglienza migranti della Caritas nella Shelter School e al centro per la gioventù Carlo Acutis dei lazzaristi. Questa mattina invece il programma si è aperto con l’incontro con il grand muftì Abdellatif Derian a Dar el-Fatwa, con il quale si è discusso nuovamente della situazione in Libano e, in particolare, dell’importanza del ruolo e della coesistenza di musulmani e cristiani per il futuro del Paese.