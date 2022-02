Attività diplomatica della Santa Sede al centro del Consiglio dei cardinali

È tornato ad incontrarsi il Consiglio di cardinali alla presenza del Papa a Casa Santa Marta. Il gruppo di sette porporati ha discusso della situazione politica ed ecclesiale nelle proprie regioni di provenienza e del ruolo delle donne

Sinodalità, servizio diplomatico della Santa Sede e il ruolo della donna nella Chiesa: sono i temi affrontati nell’ultima sessione del Consiglio di cardinali con Papa Francesco a Casa Santa Marta, che si è tenuta nei giorni 21, 22 e 23 febbraio. La Sala Stampa vaticana ha riferito che alle riunioni erano presenti i cardinali Parolin, Bertello, Maradiaga, Marx, O’Malley, Gracias, Besungu, insieme con il segretario del Consiglio, monsignor Marco Mellino.



Sinodalità processo di ascolto

La nota informa che l’incontro si è aperto con una conversazione in cui i vari cardinali sono intervenuti per descrivere la situazione socio politica ed ecclesiale nelle proprie regioni di provenienza; poi si è riflettuto sul tema della sinodalità come processo di ascolto e discernimento al cuore dell'identità della Chiesa e della necessaria conversione che questa richiede a chierici e laici.

L’attività dei nunzi nell’attuale quadro politico

Successivamente, tra i vari temi trattati, si è svolta una riflessione su alcuni aspetti relativi al servizio diplomatico della Santa Sede, al ruolo e all’attività dei nunzi nell'attuale quadro politico ed ecclesiale. Nel corso della riunione, inoltre, i membri del Consiglio hanno ascoltato e commentato una relazione della teologa suor Linda Pocher, sul ruolo della donna e il “principio mariano” nella Chiesa.

La riunione è terminata questo pomeriggio alle 17:30, mentre il prossimo appuntamento è fissato per il mese di aprile di quest’anno. Il precedente Consiglio dei cardinali si era riunito tra il 13 e il 15 dicembre è aveva visto al centro dei colloqui la pandemia e l’andamento del Sinodo.