A Roma un convegno liturgico della Congregazione delle Chiese Orientali

Una due giorni di approfondimento e confronto sull’Istruzione emanata il 6 gennaio 1996 riguardante le prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali. Sull’Osservatore Romano i dettagli del programma

L’Osservatore Romano

A venticinque anni dall’Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese Orientali è giunto il momento di fare il punto della situazione. Per questo, la Congregazione per le Chiese Orientali organizza un convegno liturgico, che si svolge al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, dal 16 al 18 febbraio. È il cardinale prefetto Leonardo Sandri, ad aprire domani mattina i lavori, cui partecipano anche i membri della sessione plenaria del dicastero. Modera l’esarca apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia, Manuel Nin, e interviene l’arcivescovo di Telmessos, Job Getcha, rappresentante del Patriarcato ecumenico, seguito dalle relazioni degli arcivescovi Claudio Gugerotti, nunzio apostolico in Gran Bretagna, e Cyril Vasil’, vescovo eparchiale di Košice. Nel pomeriggio, la preghiera conclusiva secondo il rito caldeo è affidata al cardinale patriarca Louis Raphaël i Sako. Giovedì 17 i lavori proseguiranno a porte chiuse e venerdì 18 il cardinale Sandri presiederà la celebrazione della messa nella basilica di San Pietro.