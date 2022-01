Hebdomada Papae: il Gr in latino dell'8 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario: alla Messa del primo gennaio, il Papa invita a scegliere la responsabilità solidale e a proteggere le donne. Messaggio di Francesco per la Giornata Mondiale del Malato: gli infermi siano curati e consolati con scienza e compassione. E infine, l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio: libertà religiosa è dare valore alla differenza del fratello

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die octávo mensis Ianuárii anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Missae témpore, Kaléndis Ianuáriis celebrátae ad offícii consciéntiam, álios receptúram, et ad féminas item tuéndas est cohortátus Summus Póntifex.

Francísci núntius de Die Aegrórum: aegri consciéntia ac miseratióne curándi sunt et solándi.

Mensis Ianuárii precatiónis arguméntum: religiónis líbertas sibi vult ut fratris diversitáti tribuátur pondus.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Catharína Agorelius.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In sollemnitáte Sanctae Dei Genitrícis Maríae, praetéritis Kaléndis Ianuáriis, Die Mundiáli de Pace, Summus Póntifex Francíscus fidéles est cohortátus ut Maríam contueréntur, quae “praesépis scándalum” tulit, confírmans féminam feríre iniúriam esse in Deum illátam. Compósuit Rosárius Tronnolone:

In celebratiónibus, finem anno bismillésimo vicésimo primo afferéntibus, iisdémque annum bismillésimum vicésimum álterum incohántibus, Pontíficis intúitus in Iesu Matrem est convérsus. Primárum Vesperárum litúrgiae témpore, in sollemnitáte Sanctae Dei Genitrícis Maríae, ad fraternitátem roborándam est cohortátus Póntifex, in prímis pestiléntiae témpore. Grati póssumus et esse debémus – áddidit Francíscus – eo quod Virgo María, quae “Fílium contémplans, Deum próximum pércipit, Deum suum pópulum non deseruísse animadvértit”. Quaprópter in Kalendárum Ianuariárum Missa matérnum Maríae amórem respéxit et pondus éxtulit feminárum tuendárum. Verba Pontíficis: “Féminam feríre est Deum iniúria affícere”. In Salutatiónis Angélicae precatióne Diem Mundiálem de Pace memorávit Francíscus Papa: “Vénia ódii ignem exstínguit. Domum redeámus cogitántes pacem, pacem, pacem!”. Haec est Ipsíus cohortátio. Die autem áltero mensis Ianuárii fidéles impúlit ne timérent neve se claúderent, etsi cor “ádmodum inordinátum viderétur aut malo corrúptum” .

Suum per núntium de tricésimo Die Mundiáli Aegrórum, próximo mense Februário agéndo, Francíscus ad aegros audiéndos eósque conveniéndos cohortátur, qui sciéntia ac miseratióne sunt curándi. Lóquitur María Mílvia Morciano:

Miserátio, amor, cura ac solácium sunt verba quae Pontíficis Núntium ímbuunt de tricésimo Die Mundiáli Aegrórum, die undécimo mensis Februárii celebrándo, cuius est arguméntum: “Estóte misericórdes, sicut et Pater vester miséricors est” (Lc 6,36). Próxime accedámus ad doléntes in caritátis itínere”. Francísci mens convértitur in tot “caritátis testes”, quos aegri suo in dolénti itínere convéniunt, quique próximi fiunt. “Aeger pluris est quam suus morbus”: quod memorávit Francíscus Papa, qui iis grátias egit qui períte infírmis curándis sese tradunt, quique potíssimum pestiléntiae témpore adsunt ex sollicitúdine, quae est sócia diérum apud veheméntem curam exactórum. Francíscus ínsuper recordátur reperíri Natiónes in quibus supérfluens quiddam est cura, sicut inópia demónstrat vaccinórum contra coronárium virus.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

In núntio televisífico in quo arguméntum exstat precatiónis mensis Ianuárii, quae religiónis discretióni profligándae destinátur, Francíscus Papa argumentátur inhumánum esse quod hódie quoque persecutiónes complúres patiúntur, “quóniam vulgo própriam fidem confiténtur”. Ipséque póstulat ut “in societátibus” repériant “dignitátem quae óritur ex eo quod fratres ac soróres sumus”.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

8 gennaio 2022

(TITOLI)

Alla Messa del primo gennaio, il Papa ha invitato a scegliere la responsabilità solidale e a proteggere le donne.

Messaggio di Francesco per la Giornata del malato: gli infermi siano curati e consolati con scienza e compassione.

L’intenzione di preghiera per il mese di gennaio: libertà religiosa è dare valore alla differenza del fratello

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati per questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio dello scorso primo gennaio, Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco ha invitato i fedeli a guardare a Maria, che ha sopportato lo “scandalo della mangiatoia”, ribadendo che ferire una donna è un oltraggio a Dio. Il servizio a Rosario Tronnolone:

Nelle celebrazioni che hanno chiuso il 2021 e aperto il 2022, lo sguardo del Papa si è appuntato sulla Madre di Gesù. Durante la liturgia dei Primi Vespri, nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Pontefice ha invitato a rafforzare la fraternità, soprattutto in tempo di pandemia. Si può e si deve essere grati - ha affermato Francesco - come la Vergine che “contemplando il Figlio sente la vicinanza di Dio, sente che Dio non ha abbandonato il suo popolo”. Quindi, nella Messa del primo gennaio, Francesco ha guardato all’amore materno di Maria ed ha sottolineato l’importanza di proteggere le donne: “Ferire una donna - ha detto - è oltraggiare Dio”. All’Angelus, il Papa ha poi ricordato la Giornata Mondiale della Pace: “Il perdono spegne il fuoco dell’odio. Andiamo a casa pensando: pace, pace, pace!”, è stato il suo invito. Mentre all’Angelus del 2 gennaio, ha esortato i fedeli a non avere paura e a non chiudersi anche se il cuore “sembra troppo disordinato o inquinato dal male”.

Nel messaggio per la 30.ma Giornata Mondiale del Malato del prossimo febbraio, Francesco invita all'ascolto e alla relazione con i malati, curati con scienza e compassione. Ce ne parla Maria Milvia Morciano:

Misericordia, amore, cura e consolazione. Sono le parole che guidano il Messaggio del Papa per la 30.ma Giornata Mondiale del Malato dell'11 febbraio sul tema: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”. Il pensiero di Francesco è rivolto ai tanti “testimoni della carità” che i malati incontrano nel loro percorso doloroso e che si fanno prossimi. Il malato è sempre “più importante della sua malattia”, ha ricordato il Pontefice, che ha ringraziato quanti si spendono con competenza per gli infermi, presenze importanti soprattutto in tempo di pandemia, con la solitudine compagna di giornate passate in terapia intensiva. Francesco ricorda, poi, che ci sono Paesi nei quali la cura è un lusso, come dimostra la scarsità dei vaccini contro il Covid.

(NOTIZIE)

Nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio, dedicato alla lotta alla discriminazione religiosa, Papa Francesco sottolinea che è disumano che ancora oggi molte persone vengano perseguitate “perché professano pubblicamente la propria fede” e chiede che trovino “nelle società” la "dignità che nasce dall’essere fratelli e sorelle”.

