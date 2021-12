Hebdomada Papae: il Gr in latino dell‘11 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario, la conclusione dell’Annon dedicato a San Giuseppe indetto con la Lettera “Patris Corde” poi l’omaggio del Papa all’alba in Piazza di Spagna, nella Solennità dell'Immacolata, e infine la preghiera per chi è stato colpito dall’eruzione del vulcano in Indonesia

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die undécimo mensis Decémbris anno bis millésimo vicésimo primo

(TÍTULI)

Annus Sancto Ioseph dicátus ad finem addúcitur, quem Summus Póntifex per scriptum “Patris corde” indíxit.

Pláteam Hispánicam Romae ádiit Francíscus coram Immaculáta pro doléntibus precatúrus.

Idem Póntifex ob funéstum in Indonésia casum suum maerórem affícitur.

Felícem exóptat diem Márius Galgano ómnibus haec verba, lingua Latína proláta, audiéntibus.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Angélica Salutatióne fériae quartae peculiárem annum memorávit Francíscus Papa, die octávo mensis Decémbris anno bismillésimo vicésimo incohátum per Lítteras apostólicas Ecclésiae universális Patróno dicátas, “ad praecláram effígiem” putatívi Iesu patris dénuo detegéndam, “viri laténtis”, at “cuiúsque nostrum humánae condicióni” usque próximi. Olga Sakun lóquitur.

Francíscus Papa suas per Lítteras apostólicas “Patris corde” perpétuo serváre vóluit “totíus Ecclésiae perpoténti patrocínio Iesu Custódis commendatiónem”, sícuti Paenitentiáriae Apostólicae éxplicat Decrétum, éditum die octávo mensis Decémbris anno bis millésimo vicésimo, quae “donum peculiárium indulgentiárum” concéssit, anno verténte Sancti Ioseph. Hi trecénti sexagínta quinque exácti dies síngulis fidélibus praebére voluérunt cópiam “suam fídei vitam cotídie roborándi ad Dei voluntátem plene perficiéndam”, ex ipso útique Sancti Ioseph exémplo, necnon “per precatiónes bonáque acta operánda, ut ipsíus praesídio obtineréntur “solácium ac levámen a grávibus humánis socialibúsque aegritudínibus, quae hódie nostri témporis terrárum orbem perstríngunt.

Póntifex summo mane féria quarta ad Mariále simulácrum Romae pervénit, privátim Vírginem Maríam veneratúrus. Réttulit Rosárius Tronnolone.

Roma dormitánte, calóris gradu quáttuor et caelo caerúleo fuscóque adhuc exstánte per plebéiam autorǽdam Francíscus Papa pervénit ad Pláteam Mignanelli. Circa hora diéi sexta cum quadránte erat atque in plátea, in qua est pósitum Immaculátae Conceptiónis simulácrum, siphonárii tantum áderant, nonnúlli mercatóres cataráctam levántes, ac parvus manípulus photographórum et fidélium. A Vírgine María quaesívit Póntifex “curae, sanatiónis miráculum populórum qui propter bella et caeli status discrímen ádmodum patiúntur”, nec non “conversiónis, ut sáxeum cor mólliat illórum qui muros érigunt, unde a se aliórum dolórem árceant”. Contínuo post ad Papálem Basílicam Sanctae Maríae Maióris se cóntulit, ubi coram imágine Vírginis Maríae, quae est Salus Pópuli Románi, precatiónem perréxit.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Cunctis tribúitur solidaríetas qui vastatióne sunt affécti, quam Vulcánus Semeru in Indonésia áttulit. Quod significávit Francíscus Papa per núntium telegráphicum, a Petro Parolin, Secretário Status, subsignátum eúmque ad Petrum Pioppo, Núntium Apostólicum in Indonésia missum. Feria praetérita quinta áltior in Iava ínsula vulcánus vicos oppidáque próxima eiúsdem radícibus multo cínere lutóque post repentínam eruptiónem óbruit.

Haec háctenus. Próxima hebdómada rursus adérimus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

11 dicembre 2021

(TITOLI)

Si conclude l’Anno di San Giuseppe, indetto dal Papa con la "Patris corde"

Il Papa in Piazza di Spagna ai piedi dell'Immacolata in preghiera per chi soffre

Dolore del Papa per la tragedia in Indonesia

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)



All'Angelus di mercoledì Papa Francesco ha ricordato l’anno speciale aperto l’8 dicembre 2020 con la Lettera apostolica dedicata al Patrono della Chiesa universale per far riscoprire la “straordinaria figura” del padre putativo di Gesù, un "uomo nell'ombra" ma costantemente vicino alla "condizione umana di ciascuno di noi”. Ce ne parla Olga Sakun.

Papa Francesco, con la sua Patris corde, ha voluto perpetuare “l’affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù”, spiega il Decreto della Penitenzieria Apostolica - pubblicato l’8 dicembre 2020 - che ha concesso il “dono di speciali Indulgenze” in occasione dell’Anno di San Giuseppe. Questi 365 giorni trascorsi volevano offrire ad ogni fedele la possibilità di “rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento della volontà di Dio”, proprio sull’esempio di San Giuseppe, e “di impegnarsi, con preghiere e buone opere” per ottenere con il suo aiuto, “conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi attanagliano il mondo contemporaneo”.

***

Il Papa si è recato mercoledì mattina alla statua mariana nel centro di Roma per un atto di venerazione privato alla Vergine Maria. Il servizio di Rosario Tronnolone.

In una Roma dormiente, con una temperatura di 4° e il cielo ancora tinto di un blu fosco, l’utilitaria con a bordo Papa Francesco è giunta in Piazza Mignanelli. Erano le 6.15 circa e nella piazza in cui sorge il monumento dedicato all’Immacolata Concezione erano presenti solo Vigili del fuoco, qualche negoziante che tirava su le serrande e un piccolo gruppo di fotografi e fedeli. Alla Madonna, il Pontefice ha chiesto "il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica" e "della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri". Subito dopo, si è diretto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani.

(NEWS)

Solidarietà a tutti coloro che sono colpiti dalla distruzione causata dall’eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. È quanto manifesta Papa Francesco in un telegramma a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin e inviato al nunzio apostolico in Indonesia, monsignor Piero Pioppo. Sabato scorso il vulcano più alto dell’isola di Java ha sepolto villaggi e paesi vicini alle sue pendici sotto tonnellate di cenere e fango dopo l’improvvisa eruzione.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.