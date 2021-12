Diritti delle presunte vittime nei procedimenti penali canonici

La tematica è stata al centro di un seminario accademico ospitato dal 12 al 14 dicembre dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei minori

In tre giorni di lavori circa 60 esperti in diritto civile e canonico, teologia, psichiatria e scienze sociali, provenienti da tutto il mondo, si sono ritrovati con funzionari della Curia romana per studiare le disposizioni previste da diversi sistemi giudiziari e valutare il ruolo delle vittime nelle varie procedure penali canoniche attuali.



Il seminario si è basato su un'analisi comparativa delle giurisdizioni civili di 10 nazioni. L'intenzione era quella di conoscere i principi che governano diverse tradizioni giuridiche, con riguardo al ruolo delle vittime, nelle procedure penali in tutto il mondo e come questi principi si sviluppano nelle diverse giurisdizioni civili.

Inoltre, i partecipanti si sono impegnati in un dialogo per discernere ciò che le attuali disposizioni canoniche prevedono già, in quali aree è necessaria una maggiore e migliore informazione sulle disposizioni esistenti, e come il ruolo delle vittime nelle diverse giurisdizioni canoniche possa essere ulteriormente rafforzato in modo che la dignità della persona umana sia protetta e promossa al meglio.

Al termine il Presidente della Commissione, il cardinale Sean O'Malley, ha affermato : "I nostri membri e gli stimati colleghi che si sono riuniti con noi sono una visibile espressione della chiamata del Santo Padre a tutti noi ad essere parte di una comunità che affronta e risponde al crimine e al male dell'abuso. Questi momenti di studio e di ricerca sono una parte importante del mandato della Commissione al fine di avere conversazioni franche e informate su ciò che non funziona e ciò che deve essere migliorato nei nostri sistemi di salvaguardia. La mia speranza - ha concluso - è che questo seminario darà più voce alle vittime o ai sopravvissuti e indicazioni più chiare a coloro che sono incaricati della responsabilità della leadership nella nostra Chiesa”.