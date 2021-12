Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù

Il Vangelo del giorno e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del Bambino Gesù. “Adventus” è una riflessione guidata ogni settimana da una parola chiave che per questa settimana è “relazione”. “La relazione svela noi a noi stessi - dice don Epicoco – è il più grande alfabeto che ha inventato dall’Incarnazione per questo Dio si è fatto carne, per poter entrare in relazione con ciascuno di noi”