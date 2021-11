La pandemia post Covid è sullo sfondo dell'incontro dei rappresentanti delle Commissioni Giustizia e Pace al servizio dello Sviluppo Umano Integrale (AFP or licensors)

Covid 19, Incontro mondiale della Commissioni Giustizia e Pace

Esperti e rappresentanti delle Conferenze episcopali del mondo, con la partecipazione della Pastorale sociale, dell'Unione dei Superiori Generali e il coordinamento regionale delle Caritas, dialogheranno per due giorni on line per individuare le sfide dell'era post Covid e per fare rete

Vatican News Gli organismi ecclesiali che nell'ambito delle Conferenze episcopali operano per la Giustizia e la Pace si riuniranno il 17 e il 18 novembre on line per iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, allo scopo di individuare le sfide attuali e le prospettive per il futuro, alla luce delle ultime due encicliche papali, la Laudato si’ e la Fratelli tutti. Il contesto è quello globale dell'uscita dalla pandemia e l'obiettivo è fare il punto sulla situazione attuale, individuare canali di azione e collaborazione con il Dicastero, incoraggiare la creazione di una rete tra le Commissioni anche mediante lo scambio di esperienze e buone pratiche. I partecipanti e il programma Invitati sono dunque 2 o 3 rappresentanti di ciascuna Commissione Giustizia e Pace nazionale e regionale insieme ad alcuni esperti che aiuteranno i partecipanti ad individuare le sfide alla luce delle nuove situazioni nazionali e internazionali. Ciò permetterà di mettere a fuoco le diverse priorità territoriali. La riunione mondiale si svolgerà in due momenti: la mattina di mercoledì 17 novembre dalle 9.00 alle 13.00 per l’Europa, l’Oceania, l’Africa e l’Asia; e il pomeriggio di giovedì 18 novembre dalle 14 alle 18.00, per l’America Latina e i Caraibi, il Canada e gli Stati Uniti. Oltre ai rappresentanti delle Commissioni Giustizia e Pace, parteciperanno all’incontro anche membri delle Commissioni per lo Sviluppo Umano Integrale, nonché della Pastorale sociale e saranno invitati i delegati delle Commissioni Giustizia e Pace dell’Unione Internazionale dei Superiori Generali e il coordinamento regionale della Caritas. E’ prevista la traduzione simultanea in francese, inglese, italiano e spagnolo

