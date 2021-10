Congregazione per i Vescovi: allo studio gli statuti della Conferenza per l'Amazzonia

Una nota del Dicastero comunica l'avvenuta erezione canonica, da parte di Papa Francesco, del nuovo organismo ecclesiale che avrà il compito di favorire lo spirito sinodale nella Chiesa della regione amazzonica e incentivare l'inculturazione della fede.

VATICAN NEWS

La creazione di un “organismo episcopal permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región amazónica”, un organismo ecclesiale, dunque, per la promozione della sinodalità nella regione, era stata la proposta avanzata dal Documento finale del Sinodo sull'Amazzonia al nr. 115. Una nota della Congregazione per i Vescovi informa oggi che "durante un’Assemblea, tenutasi nei giorni 26-29 giugno 2020, i presuli interessati hanno deciso di chiedere alla Santa Sede l’erezione permanente della Conferencia Ecclesial de la Amazonía". "Ben disposto a favorire tale iniziativa", prosegue la nota, "Papa Francesco ha incaricato la Congregazione per i Vescovi di seguire ed accompagnare da vicino l’iter, prestando ogni aiuto per dare all’organismo un’adeguata fisionomia".



Francesco ha istituito la Conferenza il 9 ottobre

Il testo informa inoltre che nell’udienza del 9 ottobre concessa al prefetto della Congregazione per i Vescovi, il Papa ha istituito canonicamente la Conferencia Ecclesial de la Amazonía "come persona giuridica pubblica ecclesiastica, dandole lo scopo di promuovere l’azione pastorale comune delle circoscrizioni ecclesiastiche dell’Amazzonia e di incentivare una maggiore inculturazione della fede nel suddetto territorio". Infine la nota precisa che gli Statuti del nuovo organismo ecclesiale "saranno sottoposti al Santo Padre per la necessaria approvazione al termine del loro studio".

Coter: un grande dono da parte del Papa

Monsignor Eugenio Coter, di origini bergamasche, è il vicario apostolico di Pando, nell’Amazzonia boliviana. Ai nostri microfoni commenta la decisione di Papa Francesco di accettare la richiesta dei vescovi di dare vita al nuovo organismo ecclesiale per la regione panamazzonica: