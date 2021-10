Hebdomada Papae: il Gr in latino del 2 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Crisi ecologica, il Papa invia messaggi al Consiglio d’Europa ed ai partecipanti del Youth 4 Climate; nella ricorrenza della 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, Francesco ribadisce: la Chiesa allontani la mentalità che chiude ed esclude; l'intenzione di preghiera del Papa per ottobre: I battezzati siano coinvolti nell’evangelizzazione

(2 ottobre 2021)

Oecológicum díscrimen premit: Summus Póntifex núntium mittit Consílio Európae et Iuventútis pro Áëre particípibus.

In Salutatióne Angélica, centésimo ac séptimo recurrénte anniversário Diéi Migrántis et Prófugi, Francíscus confírmat Ecclésiam amóveat oportére mentes praesepiéntes ac segregántes.

Precatiónis propósitum quod Póntifex mense Octóbri praebet: baptizáti evangelizatióne implicéntur.

Salútem plúrimam ómnibus vobis dicit Catharína Agorelius et bene felici-térque sit vobis audiéntibus núntios latína língua prolátos.

Creáti cura príncipem semper apud Pontíficem óbtinet locum. Per núntium Coêtui Legatórum Consílii Európae transmíssum Póntifex vínculum effert intercédens inter terrárum orbem curándum et humána iura tuénda, dum in quodam televisífico núntio iúvenes dirécto appéllat coadunátos ad vigési-mam sextam Unitárum Natiónum comparándam Conferéntiam de Áëris Mutatióne (compendiária nota COP vicésima sexta nuncupátam). Alexán-der De Carolis compósuit. – Opus est «itíneris immutatióne», «nova con-sciéntia de hóminis necessitúdine cum se ipso, cum céteris, cum societáte, cum creáto et cum Deo». Haec fírmiter edíxit Summus Póntifex suum per núntium die undetricésimo superióris mensis Septémbris Congréssui Le-gatórum Consílii Európae transmíssum. Evéntus hic, cuius arguménta ad terrárum orbem curándum et humána iura tuénda spectavérunt, praecédit Conferéntiam COP vicésimam sextam, quae próximo mense Novémbri Glásguae agétur. Ínsuper, Medioláni seminárium, cui títulus Iuvéntus pro Áëre, oecológicae institutióni promovéndae dicátum est ante COP vicési-mam sextam: cúius dirécto iúvenes partícipes Francíscus per quendam te-levisíficum núntium appelláre vóluit, ut collátis víribus latum educatiónis foedus faciúndum curárent «ad generatiónes instituéndas», quae, praeter-grediéntes discídia, «fraterniórem humanitátem fóveant».

In Salutatióne Angélica diéi sexti et vicésimi mensis Septémbris Póntifex affirmávit hábitus praeclusiónis «tot históriae malórum» esse radícem. Ma-riálem post precatiónem Dies mundiális Migrántis et Prófugi celebrátur. Compósuit Monia Parente. – Praesépi, dívidi, exclúdere et iudicáre. Fran-císcus, domínicae vicésimae sextae mensis Septémbris Evangélium enár-rans, monuit ut mundus et Ecclesia caveántur temptatiónem coétuum con-stituendórum, qui credunt se veritátem detinére. Apóstolos íntuens, qui impédiunt quóminus áliquis homo démones, licet possit, eíciat, Iesus – ar-gumentátur Póntifex – eos monet ne iis obsint qui pro bono dant óperam. Post Salutatiónem Angélicam centésimus séptimus anniversárius Dies Mi-grántis et Prófugi a Francísco est elátus: «Ádsimus infirmióribus». Iter su-scipiéndum – áddidit – est «ad quoddam ‘nos’ usque máius», quod hodiér-ni evéntus próprium erat arguméntum.

Mensis Octóbris precatiónis propósitum ad synodále Iter Ecclésiae in-cohándum destinátur. «Orémus – in scripto légitur – ut quisque baptizátus opus evangelizatiónis náviter partícipet, ad missiónem vitae suae testimó-nio sit promptus, quod Evangélium sápiat».

Haec háctenus, próxima hebdómada rursus adérimus.

Ascolta questa edizione di Hebdomada Papae

2 ottobre 2021

Crisi ecologica, il Papa invia messaggi al Consiglio d’Europa ed ai partecipanti del Youth 4 Climate

All’Angelus, nella ricorrenza della 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, Francesco ribadisce: la Chiesa allontani la mentalità che chiude ed esclude

L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di ottobre: I battezzati siano coinvolti nell’evangelizzazione

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

La cura del Creato sempre in primo piano nell’attività papale. In un messaggio all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Papa sottolinea il collegamento della tutela dell’ambiente col rispetto dei diritti umani, mentre in un videomessaggio Francesco si è rivolto direttamente ai ragazzi riuniti in preparazione alla COP26. Il servizio a Alessandro De Carolis.

È necessario “un reale cambiamento di rotta”, “una nuova coscienza del rapporto dell’essere umano con sé stesso, con gli altri, con la società, con il creato e con Dio”. È quanto ha sottolineato il Papa nel suo messaggio del 29 settembre scorso rivolto all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Si è trattato di un evento incentrato sui temi dell’ambiente e dei diritti umani, alla vigilia della COP26 in programma il prossimo mese di novembre a Glasgow. Poi il seminario a Milano Youth4Climate è stato dedicato alla promozione di un’educazione sostenibile in vista della COP26, al quale Francesco ha rivolto un videomessaggio direttamente ai giovani partecipanti: unite gli sforzi in un’ampia alleanza educativa “per formare generazioni” che superino le frammentazioni verso “un’umanità più fraterna”.

All’Angelus del 26 settembre il Papa ha sottolineato che l'atteggiamento della chiusura è la radice di “tanti mali della storia”. Dopo la preghiera mariana il ricordo dell'odierna Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il servizio a Monia Parente.

Chiudersi, dividersi, escludere e giudicare. Papa Francesco, spiegando all’Angelus il Vangelo della domenica 26 settembre, ha messo in guardia dalla tentazione presente nel mondo e nella Chiesa di creare gruppi che credono di detenere la verità. Guardando agli apostoli che impediscono ad un uomo di scacciare i demoni, pur avendone le capacità, Gesù – ha spiegato il Papa – li invita a non ostacolare chi si adopera per il bene. Dopo l’Angelus, l'appello del Santo Padre per la 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Poniamoci accanto a chi è più vulnerabile”. Il cammino da proseguire – ha detto – è quello “Verso un Noi sempre più grande”, che era proprio il tema della ricorrenza odierna.

L'intenzione di preghiera per il mese di ottobre di Papa Francesco è in relazione con l’inizio del Cammino sinodale della Chiesa: “Preghiamo – si legge nel testo – perché ogni battezzato sia coinvolto nell’evangelizzazione, disponibile alla missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.