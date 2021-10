Hebdomada Papae: il Gr in latino del 30 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Il Papa, ecumenismo è ascolto comunitario; Francesco vuole andare in Canada nel contesto della questione indigena; le campane per i bimbi non nati, afferma il Pontefice, annuncino il Vangelo della vita

die tricesimo octobris anno bis millesimo vicesimo primo

(30 ottobre 2021)

Póntifex ait: adest oecumenísmus cum álius álium auscúltat.

Se conférre in Cánadam vult Francíscus in adiúnctis controvérsiae de indígenis.

Iterum Francíscus: campánae pro párvulis non natis vitae Evangélium annúntient.

Felícem exóptat diem Márius Galgano ómnibus haec verba, lingua latína proláta, audiéntibus.

In Audiéntia recépit Summus Póntifex Francíscus oecuménicae peregrinatiónis partícipes, sub senténtia «Cum Luthéro ad Papam», ex Germánia veniéntes, cui títulus «Mélius una simul», atque exóptat ut Ecclésia «paráta sit ad audiéndum», praecípuam occasiónem arrípiens synodális procéssus. Lóquitur Rosarius Tronnolone.

A die tértio et vicésimo ad tricésimum diem mensis Octóbris oecuménica peregrinátio suscípitur a Germánia Romam, cuius títulus «Mélius una simul». In Audiéntia cohortátur Póntifex, ut «Dei melódia audiátur» in vita, áuribus cordéque praébitis ei quod «Dóminus compósuit» pro unoquóque nostrum. «Qui dilatáto corde canit – effert Póntifex – licet fortásse ignárus, iam Dei mystérium attíngit», scílicet eius Amórem. Evéntus séquitur propósitum huic símile, quod anno bismillésimo décimo sexto actum est, cuius idem títulus «Cum Luthéro ad Papam», ipsúmque peráctum ad quingentésimum anniversárium Lutheránae reformatiónis parándum. Quod proposuérunt Offícium de Ópera pastoráli pro Iuventúte dioecésis Magdeburgénsis atque Offícia de Ópera pastoráli pro Infántia et Iuventúte Ecclésiae evangélicae in Germánia mediána atque Ecclésiae evangélicae Anhaltinénsis.

Summus Póntifex dixit se esse parátum ad invitatiónem recipiéndam Episcopórum Canadénsium, qui óperam dant, ut reconciliatiónis cum natívis procéssus incédat. Visitatiónis dies próxime officióse nuntiabúntur. Compósuit Olga Sakun.

Iam precatiónis tempore Salutatiónis Angélicae diéi sexti praetériti mensis Iúnii cum adstántibus Francíscus communicávit ánimi sui perturbatiónem de funéstis dirísque núntiis quibúsdam superióribus hebdómadis elátis. Cathólica schola, quae ánglico nómine Kamloops Indian Residential School appellátur, locus facta est immánis facínoris, cum in vicíniis fóvea quaédam commúnis repérta est, in qua ducentórum nativórum Canadénsium córporum relíquiae condebántur, quod praeteritárum iteratárum atrocitátum osténdit testimónium. Quibus detéctis, «mea culpa» statim ab Epíscopis Américae Septemtrionális enuntiáta est ac complúra propósita ad indígenas communitátes fulciéndas sunt suscépta, procéssu interpósito reconciliatiónis, cuius fastígium est desidérium patefáctum Pontíficis Cánadae peténdae, «cuius tempus deínceps statuétur», ut Sedes Vaticána Diurnáriis Edocéndis prótulit.

Peregrínis Polónis dicens salútem, exeúnte Audiéntia Generáli, Póntifex mémorat se campánas benedixísse, quarum est nomen «Vox non natórum» quaeque Aequatóriae et Ucraínae destinántur.

In Audiéntia Generali lóquitur Póntifex de temptatióne «“novórum religiónis fundamentórum propugnatórum» christiánam vitam intra praeceptórum sériem praesaepiéndi, in quibus secúritas quaéritur, pótius quam libértas et Dei amóris novitátes petántur, qui unus in humána vita dona defert pacis ac laetítiae.

Haec háctenus, próxima hebdómada rursus ad vos.

30 ottobre 2021

Il Papa: ecumenismo è ascolto comunitario Il Papa: ecumenismo è ascolto comunitario

Francesco vuole andare in Canada nel contesto della questione indigena

Francesco: le campane per i bimbi non nati annuncino il Vangelo della vita.

Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al pellegrinaggio ecumenico "Con Lutero dal Papa" proveniente dalla Germania, con il motto "Meglio tutti insieme", e auspica per la Chiesa “disponibilità all’ascolto”, anche in occasione del processo sinodale. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

In programma dal 23 al 30 ottobre, il pellegrinaggio ecumenico dalla Germania a Roma che ha come motto “Meglio tutti insieme”. L’invito del Pontefice durante l’udienza è stato ad “ascoltare la melodia di Dio” nella vita, aprendo le orecchie ed il cuore a ciò che “il Signore ha composto” per ciascuno di noi. “Chi canta con cuore aperto - sottolinea il Papa - forse senza accorgersene tocca già il mistero di Dio”, cioè il suo Amore. L’evento segue un progetto analogo svoltosi nel 2016 ed intitolato “Con Lutero al Papa”, realizzato in preparazione al 500.mo anniversario della Riforma di Lutero. A proporlo, l'Ufficio per la Pastorale giovanile della diocesi di Magdeburgo e gli Uffici per la Pastorale dell’infanzia e della gioventù della Chiesa evangelica nella Germania centrale e della Chiesa evangelica in Anhalt.

Il Papa si è detto disponibile ad accogliere l’invito dell’episcopato del Canada, impegnato nel processo di riconciliazione con i nativi. Le date della visita saranno ufficializzate prossimamente. Il servizio di Olga Sakun.

Era stato durante l’Angelus del 6 giugno scorso, che Francesco aveva condiviso con la folla lo sgomento per le drammatiche, crude notizie di qualche settimana prima. Una scuola cattolica, la Kamloops Indian Residential School, diventata all’improvviso un epicentro di orrore quando nei suoi pressi viene alla luce una fossa comune con oltre 200 resti umani di nativi canadesi, che rivela un passato di crudeltà ripetute. Una scoperta che aveva visto l’episcopato nordamericano fare un immediato “mea culpa” e attivare una serie di progetti di sostegno alle comunità indigene, in un processo di riconciliazione il cui vertice viene ora rappresentato dalla disponibilità del Papa a recarsi in Canada, “in una data che sarà fissata più avanti” – come ha specificato questa settimana un comunicato della Sala Stampa vaticana.

Nei saluti ai pellegrini polacchi, al termine della catechesi all'udienza generale, il Papa ricorda di aver benedetto le campane che portano il nome: “La voce dei non nati” e che sono destinate all’Ecuador e all’Ucraina.

All’udienza generale il Papa parla della tentazione "dei nuovi fondamentalisti" di chiudere la vita cristiana in una lista di precetti cercando in essi sicurezze, piuttosto che aprirsi alla libertà e a alle novità dell'amore di Dio, il solo che porta nella vita umana i doni della pace e della gioia.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.