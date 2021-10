Hebdomada Papae: il Gr in latino del 9 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: le parole del Papa sul Rapporto che documenta gli abusi commessi dal clero in Francia: è il momento della vergogna, la mia e la nostra. Con un atto accademico alla Lateranense, Francesco crea un ciclo di studi in Ecologia e Ambiente e ripete: bisogna preservare la Terra da azioni scellerate. Infine il Pontefice parla ai giovani di “Economy of Francesco”: mettete la fraternità al centro

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die nono mensis Octóbris anno bis millésimo vicésimo primo

(TÍTULI)

Póntifex de commentáriis lóquitur, qui abúsus cóntinent, a cléricis in Francogállia patrátos: tempus est ignomíniae, meae quidem ac nostrae.

Per académicum actum apud Pontifíciam Universitátem Lateranénsem studiórum currículum de Oecológia et Ámbitu instítuit Francíscus: opórtet a nefáriis áctibus arceátur terra.

Iuvénibus “Oeconómiae Francísci” Póntifex ait: fratérnitas príncipem obtíneat locum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorelius et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

Ascolta il radiogiornale in latino

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Audiéntiae generális témpore die sexto mensis Octóbris Francíscus saeva vúlnera memorávit quae ostendérunt líberae Commisiónis Commentárii de sexuálibus abúsibus in Francogállica Ecclésia, die quinto mensis Octóbris evulgáti. Loquitur Márius Galgáno.

Post catechésim, Francogállici sermónis salútans peregrínos, in Audiéntia generáli adstántes, suam ipsíus proximitátem manifestávit Summus Póntifex erga paedophíliam passos, sub lúmine “frequéntium numerórum”, qui die quinto praetériti mensis Octóbris ex Commentáriis Commissiónis exstitérunt, delegátae ab Epíscopis ac Religiósis Transalpínis. Per Francísci verba amaritúdinis aegritudinísque sensus patuérunt, at hortaméntum étiam ad ómnia faciénda ne simília facinóra dénuo patraréntur et secúra domus esset Ecclésia. Póntifex ácriter áddidit hoc esse ignomíniae moméntum ipséque orávit: “Tibi Dómine glória, nobis ignomínia”.

Die séptimo mensis Octóbris Áctui Académico Pontifíciae Universitátis Lateranénsis praesédit ipse Póntifex in qua incohátur currículum disciplínae ad Oecológiam et Ámbitum spectántis. Márius Galgáno compósuit.

“Actus nefárii” denuntiántur advérsus Terram in quam “malum” infértur “quod non ámplius modo ad detriméntum caeli status, aquárum ac soli áttinet, verum étiam iam ipsam terrae vitam minátur”. Verba quidem grávia quae Póntifex die séptimo mensis Octóbris coram doctóribus ac discípulis Pontifíciae Universitátis Lateranénsis enuntiávit, qui Actum Académicum participavérunt, cuius est títulus “de Cura nostrae Domus Commúnis deque Creáti Tutéla”. Pontíficem comitabántur Patriárcha orthodóxus Bartholomǽus Primus et Etheldréda Azoulay, moderátrix Institutiónis quae bréviter Unesco appellátur. “Offícium communicémus in creátum amóris nuntiándi”, quod praedicávit Póntifex, ínstans mónito sub prospéctu COPvigínti sex Glásguae: “Procul recédunt exspectatiónes propositórum tolerábilis progréssus anno bis millésimo tricésimo”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Suo in televisífico núntio die áltero mensis Octóbris, cum terrárum orbis oeconómiae iúvenes cultóres et óperum susceptóres “Oeconómiae Francísci” íterum convenírent, Póntifex suum postulátum renovávit “novárum semitárum reperiendárum ad oeconómiam recreándam, post perniciósum virus Covid, ut ipsa “iústior sit, tolerábilis ac solidális, id est commúnior”.

Haec háctenus próxima hebdómada íterum ad vos.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

9 ottobre 2021

Titoli

Il Papa sul Rapporto che documenta gli abusi commessi dal clero in Francia: è il momento della vergogna, la mia e la nostra

Con un atto accademico alla Lateranense, Francesco crea un ciclo di studi in Ecologia e Ambiente e ripete: bisogna preservare la Terra da azioni scellerate

Il Pontefice ai giovani di “Economy of Francesco”: mettete la fraternità al centro

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Durante l’udienza generale del 6 ottobre, Francesco ha ricordato le profonde ferite al centro del Rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa in Francia uscita il 5 ottobre con dati drammatici. Ce ne parla Mario Galgano.

Dopo la catechesi, nel saluto ai pellegrini di lingua francese presenti all'udienza generale il Papa ha manifestato la sua personale vicinanza alle vittime della pedofilia nella Chiesa di Francia, alla luce dei "numeri considerevoli" emersi il 5 ottobre scorso dal Rapporto della Commissione incaricata da vescovi e religiosi d'Oltralpe. Nelle parole di Francesco sentimenti di tristezza e di dolore, ma anche l'incoraggiamento a compiere ogni sforzo perché simili drammi non si ripetano e la Chiesa sia una casa sicura. Il Pontefice ha sottolineato che questo è il momento della vergogna ed ha pregato: “A te Signore la gloria, a noi la vergogna”.

Il 7 ottobre il Pontefice ha presieduto l’Atto Accademico della Lateranense che dà il via al nuovo Ciclo di studi in Ecologia e Ambiente. Il servizio di Mario Galgano.

Denuncia “azioni scellerate” contro il pianeta Terra verso il quale viene procurato un “male” che “non si limita più ai danni sul clima, sulle acque e sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla terra”. Parole forti che il Pontefice ha pronunciato il 7 ottobre dinanzi a docenti e studenti della Pontificia Università Lateranense che hanno preso parte all’Atto Accademico “Cura della nostra Casa Comune e Tutela del Creato”. Con Francesco anche il Patriarca ortodosso Bartolomeo I e Audrey Azoulay, direttrice dell’Unesco. “Condividiamo il dovere di annunciare l’amore per il creato”, ha sottolineato il Pontefice, lanciando un monito in vista della Cop26 di Glasgow: “Si stanno allontanando le aspettative per gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030”.

(NOTIZIE)

Nel suo videomessaggio il 2 ottobre per il secondo incontro mondiale di giovani economisti e imprenditori “Economy of Francesco”, Francesco ha rinnovato la richiesta di “cercare nuove vie per rigenerare l’economia” dopo il dramma del Covid, perché sia “più giusta, sostenibile e solidale, cioè più comune”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.