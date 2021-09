In streaming la presentazione di “Francesco pastore e teologo”

Viene presentato alle 15.30 di oggi nella sede di Radio Vaticana - Vatican News il libro della LEV che raccoglie gli interventi degli specialisti sul contributo di Papa Francesco alla teologia e alla pastorale della Chiesa, oggetto di un convegno a Barcellona nel 2019

Teologia e pastorale non procedono su rette parallele che non si incontrano ma sono in correlazione e uno degli artefici del loro dialogo è stato ed è Papa Francesco col suo magistero. È la materia su cui hanno indagato gli esperti a vario titolo interventui nel novembre 2019 al convegno ospitato a Barcellona dall’Ateneo Universitario Sant Pacià su “Francesco pastore e teologo”, di cui oggi la LEV presenta il volume che ne raccoglie i contributi.

La presentazione che avverrà alle 15.30 di oggi nella sede di Radio Vaticana – Vatican News, moderata dal direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Andrea Tornielli, e che potrà essere seguita in diretta streaming su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qOd4q3qSPQY), “rappresenta una buona occasione – si legge in una nota illustrativa – per avvicinarsi alla proposta missionaria di Papa Francesco e per comprendere meglio come il Pontefice sia recepito in diversi continenti e aree culturali diverse. Al centro di queste pagine vi è l’esigenza di dare risposte alle domande più urgenti sul cristianesimo di oggi e, soprattutto, effettuare in modo definitivo una buona correlazione tra pastorale e teologia, nella convinzione che parlare di pastoralità della teologia, nel senso di una proposta missionaria, ha bisogno di complementarità tra le due dimensioni”. La vita e la fede, la riflessione e il discernimento, la pastorale e la teologia, si precisa ancora, “sono giunti a un punto di convergenza stimolante e necessario, che dona forza e credibilità alla missione di un popolo mosso dallo Spirito.

L’opera contiene i contributi a firma di: Luis F. Ladaria; Matteo Maria Zuppi, Margarita Bofarull i Buñuel, Armand Puig i Tàrrech, Walter Kasper, Joan Planellas i Barnosell, Maurizio Gronchi, Carlos María Galli, Andrea Tornielli, Prem Xalxo, Felix A. Machado, Catherine Cornille, Adolfo González Montes, Carlos Osoro Sierra.