Accesso sicuro ai Musei Vaticani col Green Pass

Anche gli spazi destinati ai capolavori dell'arte in Vaticano si adeguano alla normativa italiana che prevede da oggi 6 agosto il possesso della Certificazione verde Covid-19 per l'accesso

Vatican News

Cambiano le modalità, le procedure e le norme per le visite ai Musei e ai Giardini Vaticani in osservanza della normativa vigente per il contrasto all'emergenza coronavirus.

A partire da oggi, venerdì 6 agosto, e sino a diversa disposizione l'accesso sarà consentito solo a quanti siano in possesso di una Certificazione verde COVID- 19 (Green pass o certificazioni equivalenti). Il personale preposto ai controlli potrà richiedere, oltre all'esibizione del certificato in formato digitale o cartaceo, quella del documento di identità della persona al fine di verificarne l'effettiva titolarità.

La regola si adegua anche alle prenotazioni effettuate in precedenza, per cui - fa sapere la Direzione dei Musei Vaticani - i titolari sono comunque tenuti a presentarsi all'ingresso in possesso di regolare certificazione. Per qualunque difficoltà o richiesta l'indicazione è a rivolgersi all'Ufficio Servizi e Rapporti con il pubblico all’indirizzo mail help.musei@scv.va .



Ricordiamo anche che i Musei e i Giardini Vaticani saranno chiusi al pubblico lunedì 16 agosto e che sono sospese le aperture straordinarie dell'ultima domenica del mese. Resta in vigore l'obbligo di prenotazione on line delle visite attraverso il portale ufficiale.