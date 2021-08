Hebdomada Papae: il Gr in latino del 7 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: “La fede matura se al centro c’è Dio e non i nostri bisogni”, è il messaggio centrale della meditazione di Papa Francesco durante l’Angelus. Nell’aula Paolo VI ricominciano le udienze generali, il Pontefice riprende il tema della Lettera di San Paolo ai Galati e infine, il desiderio di visitare il Libano: il Papa lo riafferma dopo aver espresso la sua vicinanza al Paese

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae vaticanae latine redditae

Die septima mensis Augusti anno bis millesimo vicesimo primo



"Maturéscit fides, si Deus médium óccupat locum, non autem necessitátes nostrae". Hic est in primis núntius Pontíficis Francísci meditatiónis in precatióne Salutatiónis Angélicae die domínico recitáta.

Audiéntiae Generáles dénuo in Pauli VI Aula post aestívum intervállum redintegrántur. Francíscus quaedam praébuit meditánda ex epístula sancti Pauli ad Gálatas.

Summus Póntifex íterum voluntátem osténdit Líbani visitándi, anno elápso a deflagratióne in portu Beryténsi.

Felícem exóptat diem Philíppus Herrera-Espaliat ómnibus haec verba, língua Latína proláta, audiéntibus.

Vínculis cum Deo adstríngimur gratúito, non ex cómmodo. Quod perspícue, ad mentem Pontíficis, pretéritae diéi domínicae Evangélium docet, innúmeris fidélibus enarrátum, qui merídie in Civitátem Vaticánam pervenérunt ad Salutatiónem Angélicam precándam. Omnia refert Andréas De Angelis:

Cur Dóminum requírimus? Quae sunt fídei nostrae ratiónes? Haec quaesívit Francíscus Papa a fidélibus in Foro Petriáno adstántibus, post Evangélium domínicae memorátum, quod hóminum multitúdinem Iesum quaeréntem osténdit. Ex hac cogitatióne Póntifex argumentátur requírere Deum non suffícere, sed causam investigándam esse cur ipse requirátur, alióquin – áddidit Francíscus – in temptatiónem cádere póssumus idóla colendi Deum tantum ad usum commodúmque nostrum perquiréntes, ad quaestiónes solvéndas, ad ea adipiscénda per Eum, quae soli obtinére non valémus, ítaque ex ambitióne. Fides sic exílis manet, cum príncipem locum non obtíneat Deus, sed nostrae necessitátes. Fides autem matúra – cohortátus est Francíscus – Iesum in vitam admíttere studet, ad amóris históriam experiéndam cum Eo, qui amóris necessitúdinem a nobis póstulat. Ad Pontíficis mentem mos hic nos ádiuvat, ne Deo utámur neque réliquis homínibus.



In Pauli VI Aula partim fidélibus stipáta, Audiéntias Generáles redintegrávit Francíscus Papa post aestívum intervállum, meditatiónes révocans de epístula sancti Pauli ad Gálatas, christiánam scílicet communitátem in discrímine versántem. Attamen, sicut in catechési explicávit Póntifex, Apóstoli núntius perválidus manet, etiam quod ad hodiérnam Ecclésiam ‘attinet. Audiámus Alexándrum De Carolis:

In loco, quem commentátus est Francíscus Papa, Paulus Apóstolus suam osténdit lamentatiónem, animadvértens Gálatas, quibus Iesum Christum nuntiáverat, perículum adíre a veritáte recedéndi, áliud Evangélium recipiéntes, a nonnúllis novis missionáriis praedicátum. In epístula ad illam communitátem míssa, Paulus confírmat Evangélium unum esse et illud esse quod kérygma fert, id est núntium mortis et resurrectiónis Iesu, fontis salútis.

Iterum públice voluntátem suam manifestávit Póntifex Líbanum visitándi, quae Nátio est Médii Oriéntis postrémis tempóribus magno político oeconomicóque discrímine affécta. Summus Póntifex, Audiéntiae Generáli féria quarta praetérita finem impónens, id enuntiávit, suam osténdens proximitátem cuncto Libanénsi pópulo, anno elápso a gravi deflagratióne in portu Beryténsi, quae die quarto mensis Iúlii anno bis millésimo vicésimo áccidit et plus quam ducéntos hómines interémit, complúres sauciávit ac multa vastávit.

Haec hactenus, proxima hebdomada, Deo iuvante, conveniemus.



“La fede matura se al centro c’è Dio e non i nostri bisogni”. Questo è il messaggio centrale della meditazione di Papa Francesco durante l’Angelus dominicale.

Nell’Aula Paolo VI ricominciano le udienze generali dopo la pausa estiva di Papa Francesco. Il Pontefice ha ripreso l’argomento della Lettera di San Paolo ai Galati come ispirazione delle sue catechesi.

Francesco ha manifestato nuovamente il suo desiderio di visitare il Libano. L’ha fatto dopo aver espresso la sua vicinanza a tutto il popolo libanese nell’occasione del primo anniversario dell’esplosione nel porto di Beirut.

Un cordiale bentrovati da Felipe Herrera-Espaliat per questa nuova edizione del notiziario in lingua latina.

Un rapporto di gratuità con Dio e non d’interesse. Questo è il grande insegnamento che ci lascia il vangelo di domenica che il Papa ha spiegato a centinaia di fedeli arrivati a mezzogiorno a recitare con lui la preghiera mariana dell’Angelus. La cronaca è di Andrea De Angelis:

Perché cerchiamo il Signore? Quali sono le motivazioni della nostra fede? Sono queste le domande che Papa Francesco ha rivolto ai fedeli radunati in Piazza di San Pietro dopo aver ricordato il Vangelo domenicale che presenta la folla che sta andando a cercare Gesù. Da quest’idea il Pontefice ribadisce che non basta cercare Dio, ma bisogna chiedersi il motivo per cui lo si cerca, altrimenti potremmo cadere in quella tentazione idolatrica di cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo a ottenere, per interesse. La fede così rimane superficiale perché al centro non c’è Dio ma i nostri bisogni. Invece una fede matura - ha esortato Francesco – cerca di accogliere Gesù nella vita per vivere una storia d’amore con Lui, perché Lui ci chiede un rapporto di amore. Secondo il Papa questo atteggiamento ci aiuta a non usare né Dio né le altre persone.

In un'Aula Paolo VI semipiena di fedeli, Papa Francesco ha ricominciato le udienze generali dopo la pausa estiva, e ha ripreso le meditazioni sulla Lettera di San Paolo ai Galati, una comunità cristiana che attraversava una grande crisi. Però come ha spiegato il Pontefice nella sua catechesi, il messaggio dell’Apostolo è molto valido anche per la Chiesa attuale. Sentiamo Alessandro De Carolis:

Nel brano commentato questo mercoledì da Papa Francesco, l’Apostolo Paolo esprime il suo rammarico vedendo che i Galati, a cui aveva annunciato Gesù Cristo, rischiano di deviare dalla verità accogliendo un Vangelo diverso, predicato da alcuni nuovi missionari. Nella lettera che indirizza a questa comunità, Paolo ribadisce che il vangelo è uno ed è quello che porta il kerygma, cioè l’annuncio della morte e risurrezione di Gesù come fonte della salvezza.

Ancora una volta il Papa ha manifestato pubblicamente il suo desiderio di fare una visita al Libano, Paese del Medio Oriente molto provato negli ultimi anni per una profonda crisi politica ed economica. Il Santo Padre ha fatto questa dichiarazione mercoledì alla fine dell’udienza generale esprimendo la sua vicinanza a tutto il popolo libanese in occasione del primo anniversario della grande esplosione accaduta nel porto di Beirut l’anno scorso, che ha causato più di 200 morti, numerosi feriti e una immensa distruzione.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana se Dio vuole.