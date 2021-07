Parolin: "Santa Sede e Monaco insieme per la promozione della dignità umana"

Il Segretario di Stato vaticano in visita nel Principato per i 40 anni della Convenzione firmata nel 1981. Messa nella cattedrale dell'Immacolata Concezione e incontro con clero e movimenti. A Vatican News, spiega il significato della sua visita: "Qui per incoraggiare la missione della Chiesa in una realtà ricca e benestante, ma che necessita dei valori del Vangelo"

Delphine Allaire - Principato di Monaco

Esprimendo l’onore “di essere il primo Segretario di Stato del Papa a farlo”, il cardinale Pietro Parolin ha celebrato questa mattina la messa nella basilica dell’Immacolata Concezione nel Principato di Monaco. Il porporato è giunto nella città-Stato ieri, in occasione del 40esimo anniversario dell’elevazione della Diocesi di Monaco al rango di Arcidiocesi, avvenuta il 30 luglio 1981, con la Bolla Apostolica haec di San Giovanni Paolo II, in seguito alla firma del relativo Accordo tra Santa Sede e Principato di Monaco.

La cattedrale dell'Immacolata Concezione

Messa in cattedrale: aver cura di chi oggi è piagato nel corpo e nello spirito



Nella sua omelia, Parolin ha ricordato questo evento nella plurisecolare storia del Principato che “racconta il profondo radicamento della fede cristiana in questa terra”. È in virtù di questa fede che i cristiani, ha esortato Parolin, sono chiamati ad aver cura del prossimo soprattutto dei tanti “viandanti”, “piagati nel corpo”, come poveri, emarginati e migranti, ma anche “piagati nello spirito”, come tutte le “persone sole, ferite nell’anima da rapporti andati male, insuccessi e sconfitte personali”. “La carità cristiana – ha detto il cardinale - che ha animato e ed edificato la nostra Europa nei secoli sgorga dall’abbondanza della misericordia di Dio che in Cristo si riversa sulla nostra vita e che ci impegna a nostra volta a riversarla sulla vita degli altri”.

L'incontro con il clero: "Una laicismo crescente ha portato alla contrapposizione sociale”

Nel pomeriggio, poi, il porporato ha introdotto l’incontro con il clero, i movimenti e le associazioni cattoliche mettendo in rilievo l’urgenza di annunciare la fede, esercitare la carità, sostenere le famiglie, prendersi cura del creato. Quindi, ha ricordato come si viva in società sempre più polarizzate e divise. E come “una certa tipologia di laicismo che è andata consolidandosi in Europa, a partire dalla Rivoluzione francese, ha contribuito a sviluppare una crescente contrapposizione sociale”, avendo il laicismo la pretesa di estromettere la religione dall’ambito della vita civile, relegandola ad un mero fattore personale. Ma, avverte il cardinale Parolin, dove si nega diritto di cittadinanza nella società al fattore religioso, vengono meno alcuni punti di riferimento, che consentono un armonioso sviluppo della società civile. Apprezzamento viene quindi espresso per il “modello monegasco” che evidenzia che può esistere un rapporto positivo fra Chiesa e Stato e più in generale fra autorità civile e autorità religiose. “Un rapporto nel quale ciascuno mantiene una propria doverosa autonomia”, ma nel quale si collabora insieme per il bene comune.

La collaborazione tra Monaco e Santa Sede

In occasione della visita, il cardinale Parolin ha risposto ad alcune domande di Vatican News.

Ascolta l'intervista al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin

Eminenza, qual è il significato della sua visita qui a Monaco?

Il Santo Padre vuole esprimere naturalmente la sua vicinanza a tutte le Chiese, certamente cerca di farlo lui personalmente attraverso i viaggi apostolici, ma anche in altri modi come, per esempio, questi contatti che il Segretario di Stato ha con differenti realtà sociali, politiche, ecclesiali. Credo che sia importante questa mia visita per sottolineare l’anniversario che stiamo celebrando e soprattutto per incoraggiare. Le visite che io faccio sono infatti soprattutto un incoraggiamento ad andare avanti sulla strada del Vangelo, nonostante le difficoltà. Difficoltà che penso anche la Chiesa di Monaco sperimenta. Anche se esiste una speciale relazione con lo Stato, è vero che la società tende sempre più a scristianizzarsi, ad allontanarsi dai principi della fede. Quindi essere qui, a nome del Papa, è un modo per dire avanti cercate di compiere la vostra missione, in una realtà che è diversa dalle altre, forse più ricca e benestante, ma che, proprio per questo, ha bisogno dei valori del Vangelo.

In questo contesto, la Santa Sede come vede questa eccezionalità di Monaco di avere il cattolicesimo come religione di Stato?

È una eredità storica, un patrimonio che in tante altre parti si è perduto proprio per l’evoluzione della società, mentre qui si è mantenuto. La Santa Sede lo vede come un’opportunità di collaborazione e riconoscimento di quello che è il ruolo pubblico della religione.

Come i due Stati possono collaborare?

Possono collaborare a livello di valori sui quali concordano e, quindi, cercare di mettere questi valori alla base della vita sociale e politica. Non è una difesa di principio, è una difesa di quello che noi riteniamo essere la condizione fondamentale per la salvaguardia e la promozione della dignità di ogni persona umana. Questo è importante. D’altra parte, possiamo collaborare nei grandi progetti di cooperazione internazionale che il Principato di Monaco ha avviato e continua ad avviare nelle regioni più bisognose e vulnerabili. La Santa Sede in questo è molto impegnata, pensiamo per esempio al tema del Covid e della ripresa: il Santo Padre ha istituito una commissione speciale. A questo livello, ad esempio, si può collaborare, ma anche in tanti altri campi dove ci sono necessità.