Nei Giardini Vaticani il mosaico della Vergine di Chiquinquirà

Alla presenza del cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, è stato intronizzato il mosaico della patrona della Colombia

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Accanto alle immagini delle Madonne, simbolo di vari Paesi del mondo, c’è nei Giardini Vaticani anche la Virgen del Rosario di Chiquinquirà. Nell’anniversario dell’Incoronazione della Patrona della Colombia, la collocazione del mosaico con Maria, amatissima in tante parti dell’America Latina.

Alla cerimonia ha preso parte il cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e Jorge Mario Eastman Robledo, Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede. L’iniziativa è stata promossa anche dai domenicani della Provincia di San Luis Bertrán della Colombia che hanno definito questo momento come “un segno che invita a lavorare in comunione per il benessere e la giustizia sociale che la Colombia reclama”.

L’immagine simbolo del Paese è esposta insieme ad altre famose effigi mariane come la Vergine del Rosario di Fatima, patrona del Portogallo o Nostra Signora di Lourdes, nonché immagini dell’America Latina come la Virgen del Quinche, patrona dell’Ecuador, Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico, la Madonna di Aparecida, patrona del Brasile, quella di Luján dell’Argentina e la più recente, la Virgen del Carmen, patrona del Cile.