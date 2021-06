Sviluppo Umano Integrale, Cupich visiterà il dicastero

Sarà l'arcivescovo di Chicago a guidare la visita per avere un aggiornamento sulle attività del dicastero. “Un normale esame”: spiega il direttore della Sala Stampa vaticana

Nei prossimi giorni nella sede del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è prevista una visita del cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago. L’iniziativa – riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad una domanda dei giornalisti – “si colloca nel contesto di un normale esame dell’attività dei dicasteri, volto ad acquisire una rappresentazione aggiornata delle condizioni in cui operano”.