Don Armando Matteo nuovo sotto-segretario aggiunto alla Dottrina della Fede

Il Papa ha scelto il sacerdote autore di numerosi saggi di pastorale per ricoprire il ruolo di sotto-segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede

VATICAN NEWS

Il Santo Padre ha nominato sotto-segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede il reverendo Armando Matteo, finora professore straordinario di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana e Direttore della Rivista 'Urbaniana University Journal'.

Il reverendo Armando Matteo è nato a Catanzaro, il 21 settembre 1970. È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dopo aver svolto diversi ministeri nella propria Arcidiocesi, dal 2005 al 2011 è stato Assistente Ecclesiastico Nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) e, nel 2012, Consulente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC). Oltre agli impegni in ambito didattico universitario presso la Pontificia Università Urbaniana e alla direzione della rivista dell'ateneo, è autore di numerose pubblicazioni in ambito teologico.